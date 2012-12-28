Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась более пяти миллионов
Происшествия
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
Читать все
Минздрав области сообщил о запуске в Max чат-бота для записи к врачу
Здоровье
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
Липецкая область оказалась на 21 месте в итоговом рейтинге регионов за 2025 год
Общество
18-летнего и 19-летнего предполагаемых закладчиков задержали в Липецке
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 9819 человек
Здоровье
В районах Дачного, Матырского, Новой жизни и станции Казинка отключат холодную воду
Общество
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Читать все
В России
68
38 минут назад

В Кемеровской области провалились под лёд двое детей

В поселке Абагур-Лесной под Новокузнецком двое детей провалились под неокрепший лёд, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональные СК и прокуратуру.

Трагедия произошла на реке Томь 21 декабря. Двое детей 9 и 14 лет вышли на непрочный лёд и провалились в воду. С мальчиками был их друг, именно он и сообщил о случившемся взрослым.

«Детей унесло течением, их ищут уже около суток и поисковые мероприятия продолжаются. По данным МЧС, на берегу работали две единицы техники и пятеро человек», — пишет издание.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование дела находится на контроле областной прокуратуры.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить