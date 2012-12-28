В Кемеровской области провалились под лёд двое детей

В поселке Абагур-Лесной под Новокузнецком двое детей провалились под неокрепший лёд, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на региональные СК и прокуратуру.

Трагедия произошла на реке Томь 21 декабря. Двое детей 9 и 14 лет вышли на непрочный лёд и провалились в воду. С мальчиками был их друг, именно он и сообщил о случившемся взрослым.«Детей унесло течением, их ищут уже около суток и поисковые мероприятия продолжаются. По данным МЧС, на берегу работали две единицы техники и пятеро человек», — пишет издание.СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование дела находится на контроле областной прокуратуры.