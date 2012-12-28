Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
В России
Иски к телефонным мошенникам можно будет подавать по месту жительства потерпевшего
Конституционный суд России разрешил жертвам телефонного мошенничества подавать иск о возмещении вреда и взыскании неосновательного обогащения по месту жительства, если ответчик находится в другом регионе.
Правовой вопрос возник в связи с жалобой жительницы Ставропольского края. Заявительница сообщила код доступа к своему банковскому приложению мошенникам, которые похитили с ее счета 235 тысяч рублей, оформив кредит. Сумма была переведена на карту третьего лица.
Позже уголовное дело было приостановлено из-за неустановления виновного. Тогда потерпевшая подала иск в суд по месту жительства к ответчику, на карту которого были выведены похищенные деньги, требуя взыскать неосновательное обогащение. Суды всех инстанций отказали в иске, указав на необходимость обращения в суд по месту жительства ответчика, не взяв во внимание многодетность Уваровой, что затрудняет ее передвижение по стране.
Гражданско-правовой кодекс РФ позволяет подавать иски по месту жительства лицам, проживающим в местностях, удаленных от места нахождения суда. Однако не предоставляет таких возможностей пострадавшим от телефонных мошенников, которые могут располагаться в других регионах.
Предоставление таким потерпевшим меньшего уровня процессуальных гарантий не оправдано. Напротив, их распространение на указанную категорию потерпевших обеспечило бы реализацию положений статьи 52 Конституции. Невозможность подать иск по месту жительства чрезмерно смещает баланс прав истца и ответчика в пользу последнего. Оспариваемая норма не соответствует Конституции РФ и не обеспечивает надлежащую судебную защиту для потерпевших от хищения средств с банковского счета.
Законодателю следует внести изменения в правовое регулирование. До этого момента граждане могут подавать иски о возмещении вреда и взыскании неосновательного обогащения в суд по месту жительства ответчика или истца либо по месту уголовного дела. Дело заявительницы требует пересмотра.
