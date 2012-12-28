Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась более пяти миллионов
Происшествия
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
16-летний подросток на электромопеде пострадал в столкновении с автомобилем
Происшествия
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
Читать все
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась более пяти миллионов
Происшествия
В больнице Измалковского района переформатируется педиатрическое отделение
Общество
Минздрав области сообщил о запуске в Max чат-бота для записи к врачу
Здоровье
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
Липецкая область оказалась на 21 месте в итоговом рейтинге регионов за 2025 год
Общество
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
18-летнего и 19-летнего предполагаемых закладчиков задержали в Липецке
Происшествия
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 9819 человек
Здоровье
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
Читать все
В России
48
57 минут назад

Иски к телефонным мошенникам можно будет подавать по месту жительства потерпевшего

Конституционный суд России разрешил жертвам телефонного мошенничества подавать иск о возмещении вреда и взыскании неосновательного обогащения по месту жительства, если ответчик находится в другом регионе.

Конституционный суд РФ разрешил жертвам телефонного мошенничества подавать иск о возмещении вреда и взыскании неосновательного обогащения по месту жительства, если ответчик проживает в другом регионе, — передает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Правовой вопрос возник в связи с жалобой жительницы Ставропольского края. Заявительница сообщила код доступа к своему банковскому приложению мошенникам, которые похитили с ее счета 235 тысяч рублей, оформив кредит. Сумма была переведена на карту третьего лица.

Позже уголовное дело было приостановлено из-за неустановления виновного. Тогда потерпевшая подала иск в суд по месту жительства к ответчику, на карту которого были выведены похищенные деньги, требуя взыскать неосновательное обогащение. Суды всех инстанций отказали в иске, указав на необходимость обращения в суд по месту жительства ответчика, не взяв во внимание многодетность Уваровой, что затрудняет ее передвижение по стране.

Гражданско-правовой кодекс РФ позволяет подавать иски по месту жительства лицам, проживающим в местностях, удаленных от места нахождения суда. Однако не предоставляет таких возможностей пострадавшим от телефонных мошенников, которые могут располагаться в других регионах.

Предоставление таким потерпевшим меньшего уровня процессуальных гарантий не оправдано. Напротив, их распространение на указанную категорию потерпевших обеспечило бы реализацию положений статьи 52 Конституции. Невозможность подать иск по месту жительства чрезмерно смещает баланс прав истца и ответчика в пользу последнего. Оспариваемая норма не соответствует Конституции РФ и не обеспечивает надлежащую судебную защиту для потерпевших от хищения средств с банковского счета.

Законодателю следует внести изменения в правовое регулирование. До этого момента граждане могут подавать иски о возмещении вреда и взыскании неосновательного обогащения в суд по месту жительства ответчика или истца либо по месту уголовного дела. Дело заявительницы требует пересмотра.
мошенники
суд
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить