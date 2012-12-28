Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Перед Новым годом подешевели некоторые продукты
Цены на ряд продуктов в России упали перед Новым годом, несмотря на инфляцию.
Уточняется, что сливочное масло к середине декабря подешевело на 24%, до 748 рублей за 1 кг. Яйца стали дешевле почти на четверть, картофель — более чем на 25%. Мандарины, главный новогодний фрукт, подешевели на 15–25%. Незначительное снижение цен также отмечено на сахар и крупы.
Эксперты связывают удешевление с сезонными факторами и ростом производства. При этом переработчики сталкиваются с высокими затратами на энергию и логистику, а фермеры рискуют потерять мотивацию из-за снижения закупочных цен на молоко, — пишут «Известия».
«Наша задача — использовать кооперативные механизмы, чтобы амортизировать этот удар, гарантируя стабильный сбыт нашим фермерам по долгосрочным контрактам и не допуская их демотивации», — подчеркнул Богданов.
