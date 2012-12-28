Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
Читать все
В больнице Измалковского района переформатируется педиатрическое отделение
Общество
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
Городские дороги чистят от снега 50 единиц техники и ещё 100 машин – областные
Общество
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
Подростку продали энергетик: женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
16-летний подросток на электромопеде пострадал в столкновении с автомобилем
Происшествия
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась больше пяти миллионов
Происшествия
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Более трех тысяч липчан перешли на цифровые квитанции за капремонт
Общество
Читать все
В России
20
11 минут назад

Врач предупредил о развитии панкреонекроза из-за алкоголя у россиян

Растущее число россиян сталкивается с серьезными заболеваниями поджелудочной железы, основной причиной которых является пристрастие к алкогольным напиткам.

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал россиянам соблюдать умеренность в новогоднем застолье, чтобы избежать риска развития острого панкреатита, — заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Вакцина от панкреатита — это всё равно умеренность», — отметил Мясников.

Мясников подчеркнул, что употребление алкоголя в России часто приводит к серьезным заболеваниям поджелудочной железы, включая панкреонекроз, при котором ткани органа отмирают. Он отметил, что в России злоупотребление алкоголем носит систематический характер, что вызывает беспокойство и требует принятия мер для предотвращения подобных случаев.

«Здесь огромное количество людей с панкреонекрозом. То есть это не просто — напился, наелся или камень попал. А бухают просто на убой, вот реально на убой. Так, что не просто воспаляется поджелудочная железа, а кусок её отмирает», — предупредил доктор.

По словам специалиста, чрезмерное употребление жирной пищи и алкоголя во время праздничного ужина может спровоцировать воспаление поджелудочной железы. Острый панкреатит сопровождается сильной болью, тошнотой и рвотой, что требует немедленной медицинской помощи, — пишут «Известия».
здоровье
алкоголь
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить