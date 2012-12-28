Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Врач предупредил о развитии панкреонекроза из-за алкоголя у россиян
Растущее число россиян сталкивается с серьезными заболеваниями поджелудочной железы, основной причиной которых является пристрастие к алкогольным напиткам.
«Вакцина от панкреатита — это всё равно умеренность», — отметил Мясников.
Мясников подчеркнул, что употребление алкоголя в России часто приводит к серьезным заболеваниям поджелудочной железы, включая панкреонекроз, при котором ткани органа отмирают. Он отметил, что в России злоупотребление алкоголем носит систематический характер, что вызывает беспокойство и требует принятия мер для предотвращения подобных случаев.
«Здесь огромное количество людей с панкреонекрозом. То есть это не просто — напился, наелся или камень попал. А бухают просто на убой, вот реально на убой. Так, что не просто воспаляется поджелудочная железа, а кусок её отмирает», — предупредил доктор.
По словам специалиста, чрезмерное употребление жирной пищи и алкоголя во время праздничного ужина может спровоцировать воспаление поджелудочной железы. Острый панкреатит сопровождается сильной болью, тошнотой и рвотой, что требует немедленной медицинской помощи, — пишут «Известия».
