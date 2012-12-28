Все новости
В России
80
сегодня, 13:14

В Минобрнауки РФ планируют сократить около 45 тысяч платных мест в вузах

Минобрнауки России планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах. Сокращение затронет 40 направлений обучения.

Министерство науки и высшего образования России планирует сократить порядка 45 тысяч платных мест в вузах, что составит около 13% от их общего числа, — заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе — в негосударственных вузах: там почти 20%», — сказал Фальков.

Уточняется, что сокращения затронут 40 направлений подготовки, в том числе такие популярные, как «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью». Решение связано с оптимизацией системы высшего образования и перераспределением ресурсов в пользу наиболее востребованных государством специальностей, — пишут «Известия».

В Минобрнауки РФ 4 декабря сообщили о рассмотрении введения новой системы зачета ЕГЭ по русскому языку для поступающих на инженерные и естественно-научные программы. Предлагается отказывать в приеме тем, кто сдал ЕГЭ по русскому языку менее чем на 60 баллов.
образование
вузы
