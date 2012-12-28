Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
В Минобрнауки РФ планируют сократить около 45 тысяч платных мест в вузах
Минобрнауки России планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах. Сокращение затронет 40 направлений обучения.
«Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе — в негосударственных вузах: там почти 20%», — сказал Фальков.
Уточняется, что сокращения затронут 40 направлений подготовки, в том числе такие популярные, как «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама» и «Связи с общественностью». Решение связано с оптимизацией системы высшего образования и перераспределением ресурсов в пользу наиболее востребованных государством специальностей, — пишут «Известия».
В Минобрнауки РФ 4 декабря сообщили о рассмотрении введения новой системы зачета ЕГЭ по русскому языку для поступающих на инженерные и естественно-научные программы. Предлагается отказывать в приеме тем, кто сдал ЕГЭ по русскому языку менее чем на 60 баллов.
