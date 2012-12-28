Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
В РФ хотят создать сеть хабов для продажи подержанных машин со скидкой в 40%
В больших городах России собираются создать до 10 хабов для продажи изъятых подержанных автомобилей лизинговых компаний.
Для снижения стоимости и быстрого избавления от стоков решено создать сеть торговых площадок (хабов), где можно напрямую распродавать подержанные автомобили с хорошим дисконтом.
В этих центрах существенно проще осуществлять ее показ и предпродажную подготовку, стандартизируя качество экспозиции, — рассказал «Известиям» директор по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин.
Как рассказали «Известиям» в «Газпромбанк Автолизинг», первая стоянка на 300 единиц техники была открыта в Ростове-на-Дону этой осенью. Компания планирует в ближайшее время масштабировать опыт и организовать подобные площадки в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах.
«Собственный «автосалон», по нашим прогнозам, даст прирост продаж как минимум в два раза от ранее достигнутых значений», — сообщили в компании.
Аналогичное решение прорабатывается и в других лизинговых компаниях, сообщил «Известиям» источник на рынке, знакомый с ситуацией. Всего в начале 2026 года несколько продавцов откроют до десятка торговых хабов, — сообщил он.
Продаваться там будут грузовые и легковые автомобили, которые ранее работали в коммерческих парках, в такси, сервисах доставки так называемой «Последней мили», в организациях и на предприятиях. Эти машины возвращались арендодателям из-за несоблюдения договоров в 2025 году, отметил источник.
По данным ГК «Интерлизинг», в зависимости от срока экспозиции и типа техники дисконт может варьироваться от 5% до 40%.
