Переболевшие гриппом типа А россияне стали чаще жаловаться на ухудшение зрения
Россияне массово жалуются на потерю зрения после перенесенного гонконгского гриппа.
По данным издания, заболевшие гриппом А жалуются на туман в глазах, расфокусировку и двоение. У многих осложнения проявляются на 3–5 день болезни.
24-летняя жительница Москвы рассказала, что ее зрение испортилось буквально за два дня. Яркие надписи начали двоиться, а все окружающее девушка видит «в мыле». При этом ей стало сложнее сфокусироваться на предмете.
Москвичка обратилась в «Микрохирургию глаза» имени С. Н. Федорова, где ей поставили диагноз «синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции». Там же девушке подтвердили, что резкое падение зрения является осложнением после гриппа, — пишет Lenta.ru.
В клинике подтвердили, что внезапное падение зрения — осложнение после гриппа. Иссохшая роговица спровоцировала все перечисленные симптомы. Врачи отметили, что зрение может «поплыть» как через 1–3 недели из-за аутоиммунной реакции, так и за пару дней в ходе болезни. Специалисты также сообщили девушке, что случай не единичный — наплыв пациентов с похожей проблемой увеличился с середины ноября. Всем пострадавшим назначают интенсивное лечение каплями. Пациентке пообещали, что зрение восстановится спустя пару недель.
