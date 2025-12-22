Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Главный Дед Мороз Черноземья выдал диплом липецкому коллеге
Общество
16-летний подросток на электромопеде пострадал в столкновении с автомобилем
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
Читать все
Любимый город может спать спокойно
Общество
Городские дороги чистят от снега 50 единиц техники и ещё 100 машин – областные
Общество
16-летний подросток на электромопеде пострадал в столкновении с автомобилем
Происшествия
Подростку продали энергетик: женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей
Происшествия
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Более трех тысяч липчан перешли на цифровые квитанции за капремонт
Общество
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
52-летний мужчина пострадал в Чаплыгине во время пожара
Происшествия
Читать все
В России
39
38 минут назад

Переболевшие гриппом типа А россияне стали чаще жаловаться на ухудшение зрения

Россияне массово жалуются на потерю зрения после перенесенного гонконгского гриппа.

Переболевшие гриппом А россияне начали жаловаться на потерю зрения. Об опасном осложнении после инфекции сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, заболевшие гриппом А жалуются на туман в глазах, расфокусировку и двоение. У многих осложнения проявляются на 3–5 день болезни.

24-летняя жительница Москвы рассказала, что ее зрение испортилось буквально за два дня. Яркие надписи начали двоиться, а все окружающее девушка видит «в мыле». При этом ей стало сложнее сфокусироваться на предмете.

Москвичка обратилась в «Микрохирургию глаза» имени С. Н. Федорова, где ей поставили диагноз «синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции». Там же девушке подтвердили, что резкое падение зрения является осложнением после гриппа, — пишет Lenta.ru.

В клинике подтвердили, что внезапное падение зрения — осложнение после гриппа. Иссохшая роговица спровоцировала все перечисленные симптомы. Врачи отметили, что зрение может «поплыть» как через 1–3 недели из-за аутоиммунной реакции, так и за пару дней в ходе болезни. Специалисты также сообщили девушке, что случай не единичный — наплыв пациентов с похожей проблемой увеличился с середины ноября. Всем пострадавшим назначают интенсивное лечение каплями. Пациентке пообещали, что зрение восстановится спустя пару недель.
здоровье
грипп
зрение
осложнения
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить