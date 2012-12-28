Все новости
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Липецкий силач изобрёл новый уникальный трюк
Спорт
В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду
Общество
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Главный Дед Мороз Черноземья выдал диплом липецкому коллеге
Общество
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Любимый город может спать спокойно
Общество
16-летний подросток на электромопеде пострадал в столкновении с автомобилем
Происшествия
Подростку продали энергетик: женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей
Происшествия
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
В Липецкой области завершается капитальный ремонт домов по плану 2025 года
Общество
52-летний мужчина пострадал в Чаплыгине во время пожара
Происшествия
В России
49
27 минут назад

Из-за атаки БПЛА на Кубани повреждены два судна и два причала

В поселке Волна Темрюкского района в результате атаки беспилотников получили повреждения два судна и два причала.

Средства ПВО в период с 20:00 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря перехватили и уничтожили над российскими регионами 41 украинский беспилотник, — сообщили в Минобороны РФ.

Атака БПЛА привела к повреждению двух причалов и двух судов в поселке Волна в Краснодарском крае.

По данным Оперштаба, все находившиеся на борту кораблей, были эвакуированы. Ни среди сотрудников на берегу, ни среди членов экипажа, пострадавших нет.

Обломки БПЛА повредили трубопровод одного из терминалов в поселке Волна Краснодарского края. Пострадавших нет, — сообщили в Telegram-канале оперативного штаба края.

На причалах из-за повреждений произошел пожар площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. квадратных метров. Пострадавших среди экипажей и сотрудников на берегу нет.

В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы.

Губернатор держит ситуацию на личном контроле.

Дежурные средства ПВО в период с 23:30 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, три БПЛА сбили над Краснодарским краем, два — над акваторией Черного моря, а также один — над Брянской областью.

Всего в период с 20:00 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сообщили в Минобороны.
