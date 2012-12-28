Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Из-за атаки БПЛА на Кубани повреждены два судна и два причала
В поселке Волна Темрюкского района в результате атаки беспилотников получили повреждения два судна и два причала.
Атака БПЛА привела к повреждению двух причалов и двух судов в поселке Волна в Краснодарском крае.
По данным Оперштаба, все находившиеся на борту кораблей, были эвакуированы. Ни среди сотрудников на берегу, ни среди членов экипажа, пострадавших нет.
Обломки БПЛА повредили трубопровод одного из терминалов в поселке Волна Краснодарского края. Пострадавших нет, — сообщили в Telegram-канале оперативного штаба края.
На причалах из-за повреждений произошел пожар площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. квадратных метров. Пострадавших среди экипажей и сотрудников на берегу нет.
В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы.
Губернатор держит ситуацию на личном контроле.
Дежурные средства ПВО в период с 23:30 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, — сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, три БПЛА сбили над Краснодарским краем, два — над акваторией Черного моря, а также один — над Брянской областью.
Всего в период с 20:00 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сообщили в Минобороны.
