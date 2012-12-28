Все новости
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Липецкий силач изобрёл новый уникальный трюк
Спорт
В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду
Общество
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
Главный Дед Мороз Черноземья выдал диплом липецкому коллеге
Общество
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
Любимый город может спать спокойно
Общество
16-летний подросток на электромопеде пострадал в столкновении с автомобилем
Происшествия
Подростку продали энергетик: женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей
Происшествия
В реке нашли жителя Доброго
Происшествия
Организация движения по улице Фрунзе — повороты запрещены!
Общество
Городские дороги чистят от снега 50 единиц техники и ещё 100 машин – областные
Общество
В Липецкой области завершается капитальный ремонт домов по плану 2025 года
Общество
52-летний мужчина пострадал в Чаплыгине во время пожара
Происшествия
В России
75
сегодня, 09:59

При взрыве автомобиля на юге Москвы пострадал человек

На юге Москвы в районе Орехово-Борисово произошел взрыв автомобиля на парковке, пострадал один человек. Предварительные данные указывают на то, что водитель получил серьёзную контузию.

Один человек пострадал при взрыве машины на парковке на юге Москвы, — рассказали ТАСС в оперативных службах.

«Около 07:00 мск на Ясеневой улице в районе дома 12 произошел взрыв автомобиля на парковке. Предварительно, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что находившийся в транспортном средстве мужчина оказался заблокированным. Его контузило, — пишут «Известия».

На месте работают экстренные службы, причина ЧП устанавливается.

По факту происшествия, главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по столице возбудило уголовное дело.
взрыв
авто
Москва
Комментарии

