Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
В России
75
сегодня, 09:59
При взрыве автомобиля на юге Москвы пострадал человек
На юге Москвы в районе Орехово-Борисово произошел взрыв автомобиля на парковке, пострадал один человек. Предварительные данные указывают на то, что водитель получил серьёзную контузию.
«Около 07:00 мск на Ясеневой улице в районе дома 12 произошел взрыв автомобиля на парковке. Предварительно, пострадал один человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что находившийся в транспортном средстве мужчина оказался заблокированным. Его контузило, — пишут «Известия».
На месте работают экстренные службы, причина ЧП устанавливается.
По факту происшествия, главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по столице возбудило уголовное дело.
0
0
0
0
0
Комментарии