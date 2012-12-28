Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
В Данкове автослесарь продал автомобиль клиента
Происшествия
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Туда не ходят самолеты и не летают поезда, осталось только разобраться, куда
Неделя 48
Новогодний стол: чёрная икра бывает не только белужья
Общество
Липецкий силач изобрёл новый уникальный трюк
Спорт
В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду
Общество
Ещё один липчанин «уничтожил» «Липецк»
Спорт
Читать все
Туда не ходят самолеты и не летают поезда, осталось только разобраться, куда
Неделя 48
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду
Общество
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Ещё один липчанин «уничтожил» «Липецк»
Спорт
Липецкий силач изобрёл новый уникальный трюк
Спорт
В Данкове автослесарь продал автомобиль клиента
Происшествия
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Главный Дед Мороз Черноземья выдал диплом липецкому коллеге
Общество
Читать все
В мире
23
14 минут назад

Швеция досмотрела вставший на якорь контейнеровоз из РФ

Шведские правоохранители поднялись на борт российского контейнеровоза, вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении, сообщает в воскресенье телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню, передает РИА Новости.

Как уточняет телеканал, судно досмотрела таможенная служба, береговая охрана, полиция безопасности и оперативное полицейское управление.

SVT утверждает, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. Судно в субботу подало сигнал бедствия и встало на якорь недалеко от города Хёганес, уточняет SVT.

Посольство России в Швеции следит за ситуацией с грузовым судном "Адлер" под российским флагом, вставшим на якорь у шведских берегов. Об этом дипмиссия сообщила в своем Telegram-канале.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить