В мире
23
14 минут назад
Швеция досмотрела вставший на якорь контейнеровоз из РФ
Как уточняет телеканал, судно досмотрела таможенная служба, береговая охрана, полиция безопасности и оперативное полицейское управление.
SVT утверждает, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. Судно в субботу подало сигнал бедствия и встало на якорь недалеко от города Хёганес, уточняет SVT.
Посольство России в Швеции следит за ситуацией с грузовым судном "Адлер" под российским флагом, вставшим на якорь у шведских берегов. Об этом дипмиссия сообщила в своем Telegram-канале.
0
0
0
0
0
Комментарии