Артист фаер-шоу получил 50% ожогов тела из-за зрительницы
Одна из наблюдавших за действом на Большой Морской улице была нетрезва. Она подошла к сцене и опрокинула канистру с керосином в тот момент, когда у артиста в руках находились горящие факелы.
Топливо разлилось и мгновенно вспыхнуло. Сначала загорелась одежда 27-летнего фаерщика, затем пламя быстро перекинулось на тело. Очевидцы пытались помочь артисту до приезда скорой.
Его госпитализировали. Врачи зафиксировали ожоги лица, рук, ног и груди — всего около 50 процентов поверхности тела. Большая часть ран поверхностная, но мужчине в будущем может потребоваться пересадка кожи. Пока артиста поместили в реанимацию.тЗрительницу задержали на месте и доставили в отдел полиции.
