Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
Мэрия Липецка окажет помощь горожанину, в чью квартиру влетел беспилотник
Происшествия
Автомобиль «Омода» повис на краю моста
Происшествия
Водитель мотоцикла лишился ноги: виновник ДТП бросил его в кювете безлюдной дороги
Происшествия
В Липецке шаурму, чебуреки, самсу, хот-доги и пирожки готовили из непонятного сырья
Общество
13 школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение
Общество
Липецкая вечЁрка: беспилотник влетел в квартиру, утонувший рыбак и опасная еда
Общество
Буйного пациента оштрафовали за оскорбление врача
Происшествия
Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Происшествия
Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
Происшествия
Автомобиль «Омода» повис на краю моста
Происшествия
Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
Происшествия
Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с телефонными мошенниками
Происшествия
Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Происшествия
Трое подростков в Грязях украли мопед
Происшествия
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Внимание! Красный уровень
Общество
Желтый уровень объявлен в области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: беспилотник влетел в квартиру, утонувший рыбак и опасная еда
Общество
Выходные в Липецке: главная ёлка города, старт новогодних утренников, музыка Рихарда Вагнера
Общество
В России
76
54 минуты назад

В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются поезда

Задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, двигавшихся в южном направлении, произошла в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов региона. Движение восстановлено, сообщил губернатор Александр Гусев.

Всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили в небе над шестью районами и одним городом региона 10 беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

Гусев написал в своем Telegram-канале, что в одном из районов из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких грузовых и пассажирских поездов, которые следовали в южном направлении.

Глава региона добавил, что из-за падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа было повреждено остекление двух хозяйственных построек. На месте ведут работу оперативные службы. "По предварительной информации, пострадавших нет", - уточнил губернатор.
0
0
0
0
0

Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
