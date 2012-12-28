Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
54 минуты назад
В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются поезда
Всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили в небе над шестью районами и одним городом региона 10 беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.
Гусев написал в своем Telegram-канале, что в одном из районов из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких грузовых и пассажирских поездов, которые следовали в южном направлении.
Глава региона добавил, что из-за падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа было повреждено остекление двух хозяйственных построек. На месте ведут работу оперативные службы. "По предварительной информации, пострадавших нет", - уточнил губернатор.
