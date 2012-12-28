В России
В РФ готовят страховку для гарантированной оплаты обучения в вузе
Параллельно прорабатываются решения, которые могут дать ребенку возможность поступления в вуз на целевое место. В ВСС отметили, что интерес к таким продуктам проявляют как страховые компании, так и сами университеты. Появление первых программ на рынке возможно уже в 2026 году.
Схожие механизмы страховщики используют и сейчас в рамках накопительного страхования жизни, рассказал генеральный директор НПФ «Ренессанс накопления» Владислав Гусев. Такие программы позволяют не только сформировать сумму на обучение, но и застраховать ее: при смерти, инвалидности или потере работы страхователя компания всё равно обеспечивает выплату в пользу ребенка.
Ожидается, что новый продукт объединит уже существующие страховые механизмы с дополнительными опциями — защитой от роста стоимости обучения и возможностью поступления в вуз по целевой квоте.
