В России
1
2 минуты назад
Доля бюджетных расходов в декабре станет минимальной с начала века
Для сравнения, в 2024 году на декабрь пришлось около 18% всех бюджетных расходов, а в отдельные годы показатель приближался к 20%.
Отличительной чертой бюджетной политики 2025 года стало более равномерное исполнение расходов в течение года вместо традиционного пика в четвертом квартале, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Снижение доли расходов в конце года связано с активным авансированием в начале 2025 года, пояснили эксперты.
Более равномерное распределение бюджетных трат снижает инфляционное давление, отметил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Обычно в конце года цены растут из-за индексации тарифов, выплаты премий и подготовки к праздникам.
При равномерном поступлении бюджетных средств экономика успевает адаптироваться, что позволяет избежать резких всплесков спроса. Так, сокращение бюджетных расходов на 8% в октябре-ноябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, привело к замедлению инфляции в ноябре до 6,6% после 7,7% в октябре. Это оказалось ниже прогнозов ЦБ и создало пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
0
0
0
0
0
Комментарии