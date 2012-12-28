Все новости
Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
Мэрия Липецка окажет помощь липчанину, в чью квартиру влетел беспилотник
Происшествия
На проспекте Победы столкнулись четыре машины: два человека пострадали
Происшествия
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку
Общество
В Липецкой области впервые наградили активистов родительских комитетов спортшкол
Спорт
Становлянцы Вадим Руднев и Микаил Алиев погибли на СВО
Общество
Мэрия Липецка окажет помощь липчанину, в чью квартиру влетел беспилотник
Происшествия
В Липецке шаурму, чебуреки, самсу, хот-доги и пирожки готовили из непонятного сырья
Общество
Водитель мотоцикла лишился ноги: виновник ДТП бросил его в кювете безлюдной дороги
Происшествия
13 школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение
Общество
Автомобиль «Омода» повис на краю моста
Происшествия
В Липецке чествовали лучших молодых лидеров и наставников
Общество
Двое иностранцев заработали на сбыте героина больше ста тысяч и сели на 10 и 11 лет
Происшествия
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Буйного пациента оштрафовали за оскорбление врача
Происшествия
Плюсовые температуры задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
1
2 минуты назад

Доля бюджетных расходов в декабре станет минимальной с начала века

В декабре власти направят из бюджета около 6 трлн рублей, или порядка 13% годовых расходов. Это минимальная доля трат на последний месяц года с начала 2000-х, подсчитали для «Известий» в аналитической компании «Эйлер».

Для сравнения, в 2024 году на декабрь пришлось около 18% всех бюджетных расходов, а в отдельные годы показатель приближался к 20%.
Отличительной чертой бюджетной политики 2025 года стало более равномерное исполнение расходов в течение года вместо традиционного пика в четвертом квартале, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Снижение доли расходов в конце года связано с активным авансированием в начале 2025 года, пояснили эксперты.

Более равномерное распределение бюджетных трат снижает инфляционное давление, отметил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Обычно в конце года цены растут из-за индексации тарифов, выплаты премий и подготовки к праздникам.

При равномерном поступлении бюджетных средств экономика успевает адаптироваться, что позволяет избежать резких всплесков спроса. Так, сокращение бюджетных расходов на 8% в октябре-ноябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, привело к замедлению инфляции в ноябре до 6,6% после 7,7% в октябре. Это оказалось ниже прогнозов ЦБ и создало пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
