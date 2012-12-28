Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
Мэрия Липецка окажет помощь липчанину, в чью квартиру влетел беспилотник
Происшествия
На проспекте Победы столкнулись четыре машины: два человека пострадали
Происшествия
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку
Общество
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
Происшествия
Читать все
Мэрия Липецка окажет помощь липчанину, в чью квартиру влетел беспилотник
Происшествия
В Липецке шаурму, чебуреки, самсу, хот-доги и пирожки готовили из непонятного сырья
Общество
Вместо профессионального мини-футбола в Липецкой области увеличат поддержку детского спорта
Спорт
Водитель мотоцикла лишился ноги: виновник ДТП бросил его в кювете безлюдной дороги
Происшествия
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
13 школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение
Общество
В Липецке чествовали лучших молодых лидеров и наставников
Общество
Двое иностранцев заработали на сбыте героина больше ста тысяч и сели на 10 и 11 лет
Происшествия
Два ножа и 6800 украл из трех магазинов житель Донского: его нашли по отпечаткам
Происшествия
Буйного пациента оштрафовали за оскорбление врача
Происшествия
Читать все
В России
60
34 минуты назад

Житель Тамбова спас редкую птицу со сломанным крылом — чмогу

Житель Тамбова Олег Русаков спас редкую птицу — чомгу. Птица, как сообщает «ОнлайнТамбов.ру», оказалась в ледовом плену на Ласковском карьере. Чомга имела сломанное крыло и была ослаблена. Надвигающиеся морозы могли бы ее убить.

«Благодаря неравнодушию Олега Русакова и сотрудников Северного территориального управления птица была оперативно доставлена в «Центр здоровья животных». Сейчас спасённая чомга находится под наблюдением ветеринарных специалистов», — пишет издание.

Неблагозвучное название чмоги получили из-за неприятного вкуса мяса, пахнущего тухлой рыбой и непригодного в пищу. Но, тем не менее, чомги несут большую пользу для природы: они ловят мелкую рыбу, обычно ослабленную или больную, тем самым помогая регулировать численность водных обитателей. Кроме того, чомги предпочитают водоёмы с чистой водой и богатой растительностью. Их присутствие свидетельствует о хорошем состоянии водной среды обитания.

Фото: Северное территориальное управление Тамбова
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить