Житель Тамбова спас редкую птицу со сломанным крылом — чмогу
«Благодаря неравнодушию Олега Русакова и сотрудников Северного территориального управления птица была оперативно доставлена в «Центр здоровья животных». Сейчас спасённая чомга находится под наблюдением ветеринарных специалистов», — пишет издание.
Неблагозвучное название чмоги получили из-за неприятного вкуса мяса, пахнущего тухлой рыбой и непригодного в пищу. Но, тем не менее, чомги несут большую пользу для природы: они ловят мелкую рыбу, обычно ослабленную или больную, тем самым помогая регулировать численность водных обитателей. Кроме того, чомги предпочитают водоёмы с чистой водой и богатой растительностью. Их присутствие свидетельствует о хорошем состоянии водной среды обитания.
Фото: Северное территориальное управление Тамбова
