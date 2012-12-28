Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Депутат Говырин заявил о повышении выплат пенсионерам старше 80 лет
Пожилые люди, которым в декабре исполнилось 80 лет, попадают под категорию граждан РФ, которым повысят пенсию начиная с 1 января 2026 года.
«С начала 2026 году пенсию повысят людям, которые сейчас в декабре 2025 года достигли 80-летия, а также тем, кто получит инвалидность I группы», — отметил Говырин.
По его словам, по действующему законодательству эту доплату устанавливают только по одному из двух оснований и начинают выплачивать с месяца, следующего за тем, когда возникло право на выплату, — передает РИА Новости.
«Если пенсию увеличивали, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее поднимать не будут. Увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии, а ее размер в 2026 году, напомним, 9584 рубля 69 копеек», — добавил он.
