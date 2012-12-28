«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
В Росрыболовстве заявили о росте производства красной икры в этом году
Производство красной икры в России в этом году выросло сравнительно с прошлым годом. В настоящее время весомых предпосылок для дефицита красной икры на российском рынке нет.
«Объемов будет достаточно. Производство по сравнению с прошлым годом увеличилось где-то порядка на 30-35%. Российские рыбаки предоставят ассортимент», — рассказал Шестаков.
По его словам, ведомство не может влиять на ее стоимость, так как цены на икру у рыбаков и в торговых сетях варьируются в зависимости от вида продукции, — передает ТАСС.
«По икре в два раза может варьироваться. Поэтому здесь, конечно, достаточно сложно нам влиять <...> на конечную цену», — отметил он.
