Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
На проспекте Победы столкнулись четыре машины: два человека пострадали
Происшествия
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
Происшествия
Читать все
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
Вместо профессионального мини-футбола в Липецкой области увеличат поддержку детского спорта
Спорт
В Липецке шаурму, чебуреки, самсу, хот-доги и пирожки готовили из непонятного сырья
Общество
«А где же чугунные перила?»
Общество
Мэрия Липецка окажет помощь липчанину, в чью квартиру влетел беспилотник
Происшествия
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку
Общество
В Липецке чествовали лучших молодых лидеров и наставников
Общество
13 школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение
Общество
Два ножа и 6800 украл из трех магазинов житель Донского: его нашли по отпечаткам
Происшествия
Читать все
В России
27
15 минут назад

В Росрыболовстве заявили о росте производства красной икры в этом году

Производство красной икры в России в этом году выросло сравнительно с прошлым годом. В настоящее время весомых предпосылок для дефицита красной икры на российском рынке нет.

Производство красной икры в России в 2025 году выросло на 30-35% по сравнению с 2024 годом, ее объемов на внутреннем рынке будет достаточно, — заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Объемов будет достаточно. Производство по сравнению с прошлым годом увеличилось где-то порядка на 30-35%. Российские рыбаки предоставят ассортимент», — рассказал Шестаков.

По его словам, ведомство не может влиять на ее стоимость, так как цены на икру у рыбаков и в торговых сетях варьируются в зависимости от вида продукции, — передает ТАСС.

«По икре в два раза может варьироваться. Поэтому здесь, конечно, достаточно сложно нам влиять <...> на конечную цену», — отметил он.
красная икра
экономика
цены
