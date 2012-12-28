«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
В мире
97
сегодня, 11:39
В США остановили программу выдачи «грин-карт» из-за устроившего бойню победителя лотереи
В США приостановили программу выдачи иммиграционных виз «грин-карт» через случайный отбор (DV-Lottery) из-за бойни, которую устроил победитель одной из прошлых лотерей.
«По указанию президента США я немедленно приказываю USCIS (службе гражданства и иммиграции США) приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — написала Ноэм в соцсетях.
По словам министра, стрелявший в Брауновском университете Клаудио Невис Валенти прибыл в США по этой программе в 2017 году, получив грин-карту, — передает РИА Новости.
Комментарии