Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
Происшествия
На проспекте Победы столкнулись четыре машины: два человека пострадали
Происшествия
Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор
Происшествия
«А где же чугунные перила?»
Общество
Движение в центре Липецка будет затруднено: светофоры на выезде с Театральной площади отключат для настройки
Общество
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку
Общество
80-летний рыбак утонул в реке в Добринском округе
Происшествия
Два ножа и 6800 украл из трех магазинов житель Донского: его нашли по отпечаткам
Происшествия
Вместо профессионального мини-футбола в Липецкой области увеличат поддержку детского спорта
Спорт
Становлянцы Вадим Руднев и Микаил Алиев погибли на СВО
Общество
В мире
97
сегодня, 11:39

В США остановили программу выдачи «грин-карт» из-за устроившего бойню победителя лотереи

В США приостановили программу выдачи иммиграционных виз «грин-карт» через случайный отбор (DV-Lottery) из-за бойни, которую устроил победитель одной из прошлых лотерей.

Власти США приостанавливают программу «розыгрыша грин-карт» из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе, — заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«По указанию президента США я немедленно приказываю USCIS (службе гражданства и иммиграции США) приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — написала Ноэм в соцсетях.

По словам министра, стрелявший в Брауновском университете Клаудио Невис Валенти прибыл в США по этой программе в 2017 году, получив грин-карту, — передает РИА Новости.
гин-карта
бойня
лотерея
визы
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
