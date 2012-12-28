«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
В Белгороде при атаке дрона пострадал пятимесячный ребенок
В Белгороде при атаке беспилотника ВСУ пострадал пятимесячный мальчик.
Также в городе в результате падения обломков от сбитого беспилотника на парковку повреждены семь автомобилей, и остекление социального объекта и 17 квартир в десяти многоквартирных домах.
Кроме того, в Грайворонском округе от ударов дронов повреждены два автомобиля, выбиты окна в двух квартирах многоквартирных домов, четырех частных домах и коммерческом объекте. В селе Дунайка вследствие атаки беспилотника в трёх частных домах выбиты окна. В селе Дорогощь FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — у транспортного средства повреждена передняя часть. При повторной атаке повреждено остекление социального объекта, — написал в своем официальном Телеграм-канале глава региона.
Всего, как сообщает Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 36 БПЛА — над территорией Ростовской области, 17 БПЛА — над территорией Белгородской области, 15 БПЛА — над территорией Воронежской области, семь беспилотников — над акваторией Каспийского моря, по шесть дронов над территорией Самарской и Астраханской областей, пять — над акваторией Азовского моря, и по одному — над территорией Курской области и Краснодарского края.
18 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района, в результате чего были ранены три мирных жителя.
До этого в Шебекинском округе Белгородской области в результате взрыва был ранен мирный житель. Инцидент произошел в селе Муром, где мужчина наступил на взрывное устройство, после чего произошла детонация. Пострадавший получил тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию четырех пальцев правой руки.
За день до этого два мирных жителя получили ранения при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородском округе. По словам Гладкова, инцидент произошел на участке трассы Устинка — Ясные Зори. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили женщину в Октябрьскую больницу.
Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль.
