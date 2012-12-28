Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
На проспекте Победы столкнулись четыре машины: два человека пострадали
Происшествия
Мошенник под видом медработника продал пенсионерке чудо-аппарат за 56 тысяч рублей
Происшествия
Движение в центре Липецка будет затруднено: светофоры на выезде с Театральной площади отключат для настройки
Общество
Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор
Происшествия
80-летний рыбак утонул в реке в Добринском округе
Происшествия
Становлянцы Вадим Руднев и Микаил Алиев погибли на СВО
Общество
Шесть человек были спасены и 12 эвакуированы во время пожара на проспекте Победы
Происшествия
«Лада Гранта» съехала в кювет: госпитализирован 18-летний водитель
Происшествия
Читать все
В России
74
сегодня, 10:07

В Ростовской области объявлен траур после атаки беспилотников

В Батайске Ростовской области объявлен траур после атаки украинских беспилотников, в результате которой погибла женщина и пострадали несколько человек.

Глава города Батайска Валентин Кукин сообщил, что власти объявили 19 декабря днем траура после атаки БПЛА, в результате которой погибли и пострадали люди.

Кукин написал в своем Telegram-канале, что 19 декабря в Батайске объявляется «траур по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий» городе. В связи с этим в Батайске приспускают государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям было рекомендовано отменить праздничные программы и развлекательные мероприятия.

Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшей. Семьям пострадавших окажут поддержку со стороны города.

В ночь на 18 декабря, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атаке БПЛА ВСУ подверглись Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог, в результате в ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще трое получили ранения. Повреждения получили два корпуса многоэтажной новостройки в западной части Ростова-на-Дону, по данным спасательных служб, никто не пострадал. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Одного из них врачи спасти не смогли.
беспилотники
атака
траур
пострадавшие
жертвы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить