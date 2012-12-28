«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
В Ростовской области объявлен траур после атаки беспилотников
В Батайске Ростовской области объявлен траур после атаки украинских беспилотников, в результате которой погибла женщина и пострадали несколько человек.
Кукин написал в своем Telegram-канале, что 19 декабря в Батайске объявляется «траур по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий» городе. В связи с этим в Батайске приспускают государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям было рекомендовано отменить праздничные программы и развлекательные мероприятия.
Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшей. Семьям пострадавших окажут поддержку со стороны города.
В ночь на 18 декабря, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атаке БПЛА ВСУ подверглись Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог, в результате в ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще трое получили ранения. Повреждения получили два корпуса многоэтажной новостройки в западной части Ростова-на-Дону, по данным спасательных служб, никто не пострадал. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Одного из них врачи спасти не смогли.
