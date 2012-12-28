Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Мошенники нашли способ обходить закон о дропперах
С июля этого года для дропперов введена уголовная ответственность — штрафы и до трех лет лишения свободы за передачу банковских карт или доступ к электронным кошелькам. Однако, как выяснили специалисты, преступники начали просить россиян самих проводить операции под видом крипто-транзакций, они и не подозревают, что помогают нарушать закон.
При этом новые схемы мошенников не исключают уголовной ответственности. Даже если человек не передает карту, а использует ее по указанию других, он может понести наказание, если извлекает выгоду из преступных операций.
Полиция продолжает работать над выявлением подобных случаев, и эксперты предсказывают рост таких «серых» вакансий. Для предотвращения попадания в преступные схемы специалисты рекомендуют быть осторожными с предложениями легкого заработка и всегда проверять, куда идут деньги.
Эксперты также настоятельно советуют не передавать свои банковские данные третьим лицам, даже если речь идет о знакомых.
