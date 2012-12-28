Все новости
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Юная липчанка побила два рекорда Липецкой области по плаванию
Спорт
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
В следующем году 100 семьям с детьми доплатят за съем жилья
Общество
Цены на бензин снова остановились в Липецкой области
Общество
В Липецкой области впервые наградили активистов родительских комитетов спортшкол
Спорт
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
Происшествия
Депутаты Липецкого горсовета во втором чтении рассмотрели бюджет муниципалитета на 2026 год
Общество
В Липецкой области до +3, снега не предвидится
Погода в Липецке
На НЛМК определили лучших электромонтеров
НЛМК Live
В России
57
27 минут назад

В РФ наметился дефицит бюджетных ноутбуков

О возможном дефиците бюджетных ноутбуков в России после Нового года — прежде всего в ценовом сегменте 20–30 тыс. рублей — «Известиям» сообщили их производители и продавцы. Уже сейчас на рынке ощущается нехватка отдельных моделей, утверждает источник редакции. По его словам, проблема в том, что собирать такие устройства становится не из чего: на мировом рынке сформировался дефицит центральных процессоров (СPU).

«В этом году крупнейший в мире производитель чипов — американская корпорация Intel — резко сократил выпуск процессоров начального уровня, включая N100, N300 и ряд других. В результате производители недорогих ноутбуков столкнулись с нехваткой комплектующих, и таких устройств на рынке становится всё меньше», — рассказал «Известиям» менеджер одного из производителей ПК.

Дефицит действительно есть — некоторые затруднения с поставками процессоров начального уровня (Intel N100 и N300) существуют, подтвердил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

«Увеличены сроки ожидания поставок, а ассортимент доступных моделей в бюджетном сегменте сократился. Intel, как и другие производители, переориентируется на выпуск более маржинальных и производительных моделей, что ведет к уменьшению объемов производства бюджетных чипов», — отметил он.

Это уже повлияло на стоимость бюджетных ноутбуков, добавил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Те, что осенью 2025 года стоили около 20 тыс. рублей, сейчас продаются за 26 тыс. — для такой категории это существенный рост. После Нового года подорожание, скорее всего, продолжится — цена таких гаджетов может достигнуть 30 тыс. рублей и выше», — прогнозирует эксперт.

Бюджетные компьютеры покупаются школьникам, студентам, пожилым родителям или в случае, если от ПК требуется выполнение минимального круга несложных задач — печатание текстов, просмотр фильмов и сайтов в интернете и тому подобное, перечислил он. По его словам, в РФ на реализацию таких устройств до сих пор приходилось около 15% от всех продаж лэптопов — это заметная доля.
