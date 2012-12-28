Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
В РФ наметился дефицит бюджетных ноутбуков
«В этом году крупнейший в мире производитель чипов — американская корпорация Intel — резко сократил выпуск процессоров начального уровня, включая N100, N300 и ряд других. В результате производители недорогих ноутбуков столкнулись с нехваткой комплектующих, и таких устройств на рынке становится всё меньше», — рассказал «Известиям» менеджер одного из производителей ПК.
Дефицит действительно есть — некоторые затруднения с поставками процессоров начального уровня (Intel N100 и N300) существуют, подтвердил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.
«Увеличены сроки ожидания поставок, а ассортимент доступных моделей в бюджетном сегменте сократился. Intel, как и другие производители, переориентируется на выпуск более маржинальных и производительных моделей, что ведет к уменьшению объемов производства бюджетных чипов», — отметил он.
Это уже повлияло на стоимость бюджетных ноутбуков, добавил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Те, что осенью 2025 года стоили около 20 тыс. рублей, сейчас продаются за 26 тыс. — для такой категории это существенный рост. После Нового года подорожание, скорее всего, продолжится — цена таких гаджетов может достигнуть 30 тыс. рублей и выше», — прогнозирует эксперт.
Бюджетные компьютеры покупаются школьникам, студентам, пожилым родителям или в случае, если от ПК требуется выполнение минимального круга несложных задач — печатание текстов, просмотр фильмов и сайтов в интернете и тому подобное, перечислил он. По его словам, в РФ на реализацию таких устройств до сих пор приходилось около 15% от всех продаж лэптопов — это заметная доля.
