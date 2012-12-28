Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Депутаты Липецкого горсовета во втором чтении рассмотрели бюджет муниципалитета на 2026 год
В России
66
сегодня, 15:44
Эксперимент о возможности девятиклассников сдать только два экзамена продлен до 2029 года
Принятым законом расширен перечень регионов до 12 субъектов РФ, где итоговая аттестация для выпускников 9-х классов пройдет по новым правилам.
По словам, председателя Госдумы Вячеслава Володина, в этом году для выпускников 9-х классов трех регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой области — итоговая аттестация проходила по новым правилам.
«Для тех, кто планировал продолжить обучение в техникуме или колледже, было достаточно сдать ОГЭ только по русскому языку и математике», — уточнил он.
По итогам приемной кампании проведен анализ, показывающий эффективность предложенного механизма, — сообщил Володин. По его словам, 28 % выпускников 9-х классов в этих регионах выбрали для сдачи экзамена только обязательные учебные предметы, в учреждениях среднего профессионального образования было создано на 42 % больше бюджетных мест. Кроме того, увеличился прием на специальности в сфере строительства, металлургии, машиностроения, цифровых технологий, педагогики и медицины, потребность в которых соответствует запросам экономики, — добавил он.
«Принятым сегодня законом расширен перечень регионов до 12 субъектов РФ, где итоговая аттестация для выпускников 9-х классов пройдет по новым правилам — для поступающих в учреждения СПО вместо четырех экзаменов будет два», — отметил Вячеслав Володин.
Помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой области, в него вошли Республика Татарстан, Камчатский край, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, — уточнил председатель Госдумы.
0
0
0
0
0
Комментарии