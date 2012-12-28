39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
В РФ приняли закон в поддержку самозанятых в такси
Уточняется, что данная мера позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации.
«Учитывая поступившие обращения, обратную связь из комментариев, вышли на решение, которое должно позволить обеспечить плавный переход к требованиям локализации в течение семи лет», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Принятыми нормами для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем обозначенным критериям, предусматривается региональная квота.
«Она составит 25 процентов от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ машин на начало года», — заявил председатель Госдумы.
Включать самозанятых в него будут, если: транспортное средство находится в собственности более шести месяцев; владелец использует его без привлечения третьих лиц, — отмечается на сайте Госдумы.
