В России
57
39 минут назад

В РФ приняли закон в поддержку самозанятых в такси

Уточняется, что данная мера позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации.

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон об уточнении требований к условиям учета автомобилей самозанятых в реестре такси.

«Учитывая поступившие обращения, обратную связь из комментариев, вышли на решение, которое должно позволить обеспечить плавный переход к требованиям локализации в течение семи лет», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Принятыми нормами для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем обозначенным критериям, предусматривается региональная квота.

«Она составит 25 процентов от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ машин на начало года», — заявил председатель Госдумы.

Включать самозанятых в него будут, если: транспортное средство находится в собственности более шести месяцев; владелец использует его без привлечения третьих лиц, — отмечается на сайте Госдумы.
такси
локализация
закон
0
0
0
0
0

