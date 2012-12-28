39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
В России
33
33 минуты назад
В Госдуму внесли закон о ежемесячной выплате за отсутствие мест в детсадах
Если инициативу одобрят, законопроект вступит в силу с 1 января 2027 года.
Речь идет о семьях с детьми от полутора до семи лет, стоящих в очереди в муниципальный детсад и которым было отказано из-за отсутствия мест, — передает ТАСС.
Законопроект предлагает дополнить статью 8 закона об образовании новой частью, согласно которой региональные органы власти обязаны предоставлять ежемесячную выплату семьям с детьми от 1,5 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных детских садах, и которым отказано в виду отсутствия мест. Размер и порядок выплаты устанавливается субъектами.
Сейчас поддержка семей, не получивших место в детском саду, регулируется регионами самостоятельно. Парламентарии считают, что единый федеральный стандарт выплат устранит неравенство в финансовой поддержке.
0
0
0
0
0
Комментарии