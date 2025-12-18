39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
В некоторых регионах РФ резко выросла стоимость ОСАГО
Вступление в силу указания Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО привело к резкому росту стоимости полисов в отдельных регионах.
Уточняется, что указание регулятора, расширившее на 15% в обе стороны тарифный коридор по ОСАГО для всех видов транспорта и на 40% — для мотоциклов, вступило в силу 9 декабря. Также это указание повысило вдвое базовый территориальный коэффициент для пяти территорий Новосибирской области и трех территорий Республики Ингушетия.
По данным НСИС, число заключенных договоров ОСАГО в Новосибирской области без учета «коротких» полисов в период с 9 по 15 декабря упало вдвое по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года — до 7608 штук. При этом более чем на треть (на 33,2%) выросла средняя стоимость полисов — с 8274 до 11 022 рубля.
Общее число заключенных договоров ОСАГО в Новосибирской области с учетом коротких полисов выросло за эту неделю на 6,7% — до 17 792 штук. Средняя премия сократилась в 1,6 раза — с 7662 рублей до 4819 рублей. Очевидно, что те жители региона, которым все-таки надо ездить, не нарушая правила, стали покупать «короткие» полисы. А так как такие полисы дешевле годовых, то и средняя стоимость снижается.
