В России снизилось число «экстремальных трудоголиков»
В России фиксируется устойчивое снижение числа сотрудников, которые работают сверх установленной нормы.
Кроме того, до минимальных отметок снизилось число граждан, которые были замечены в «экстремальном трудоголизме», то есть работали свыше 51 часа в неделю, — следует из материалов статслужбы. По итогам июля—сентября таких было 546 тысяч человек — это минимальное среднеквартальное значение за весь период проведения обследования в современной конфигурации (с 2016 года).
Согласно трудовому законодательству продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, в общем случае это пять восьмичасовых рабочих дней. Но для ряда категорий работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (среди них — беременные, несовершеннолетние, «северяне» и работники многих профессий, в том числе шахтеры и врачи). Свыше 40 часов в неделю могут трудиться те, у кого установлен ненормированный рабочий день, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная.
Эксперты отмечают, что текущая тенденция может быть связана с общим упорядочиванием рабочих процессов и повышением производительности труда. Россияне стали рациональнее использовать свое рабочее время, что позволяет им выполнять необходимые задачи в рамках установленных законом нормативов.
