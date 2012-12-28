Все новости
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
Общество
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
Многодетный отец задолжал по алиментам более трех миллионов рублей
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
Тысяча рублей решила судьбу контракта на ремонт и содержание дорожных знаков в Липецке
Общество
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Оказывается, такси в Липецкой области — очень дешёвое
Общество
В России
31
14 минут назад

В России снизилось число «экстремальных трудоголиков»

В России фиксируется устойчивое снижение числа сотрудников, которые работают сверх установленной нормы.

В России снижается количество перерабатывающих работников: численность граждан, чье фактическое рабочее время превышает закрепленную Трудовым кодексом норму 40 часов в неделю, в третьем квартале 2025 года сократилось на 13%, до 2,48 млн человек (по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее), — передает РБК со ссылкой на данные выборочного обследования рабочей силы Росстата. Обследование проводится опросным методом во всех регионах России с последующим распространением итогов на всю численность населения в возрасте 15 лет и старше.

Кроме того, до минимальных отметок снизилось число граждан, которые были замечены в «экстремальном трудоголизме», то есть работали свыше 51 часа в неделю, — следует из материалов статслужбы. По итогам июля—сентября таких было 546 тысяч человек — это минимальное среднеквартальное значение за весь период проведения обследования в современной конфигурации (с 2016 года).

Согласно трудовому законодательству продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, в общем случае это пять восьмичасовых рабочих дней. Но для ряда категорий работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (среди них — беременные, несовершеннолетние, «северяне» и работники многих профессий, в том числе шахтеры и врачи). Свыше 40 часов в неделю могут трудиться те, у кого установлен ненормированный рабочий день, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная.

Эксперты отмечают, что текущая тенденция может быть связана с общим упорядочиванием рабочих процессов и повышением производительности труда. Россияне стали рациональнее использовать свое рабочее время, что позволяет им выполнять необходимые задачи в рамках установленных законом нормативов.
работа
трудоголики
