39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
Общество
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
Многодетный отец задолжал по алиментам более трех миллионов рублей
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Тысяча рублей решила судьбу контракта на ремонт и содержание дорожных знаков в Липецке
Общество
Оказывается, такси в Липецкой области — очень дешёвое
Общество
56 минут назад

В РФ продажи средств от похмелья выросли из-за зумеров и конкуренции на рынке труда

Объем продаж в денежном выражении составил 803 млн рублей и также вырос на 27%.

Аптечные продажи средств от похмелья в натуральном и денежном выражении в 2025 году выросли более чем на четверть, — передает РБК со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group. За десять месяцев 2025 года количество проданных препаратов увеличилось на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, а именно до 1,96 млн упаковок. Объем продаж такой продукции в денежном выражении также вырос в 2025 году на 27% и достиг 803 млн рублей.

Уточняется, что показатели продаж этого года выше, чем за любой аналогичный период с 2022 года. Так, за десять месяцев 2022 года россияне купили 1,7 млн упаковок таких лекарств, а в те же месяцы 2023 и 2024 годов — по 1,5 и 1,6 млн упаковок соответственно. Объем продаж в деньгах в изучаемом периоде прошлых трех лет также был ниже: 2022 год — 648 млн рублей, 2023 год — 466 млн рублей, 2024 год — 630 млн рублей.

Продажи в 2025 году уже приблизились к показателям за полный 2022 год, когда в стране купили 2 млн упаковок такой продукции. В 2023–2024 годах россияне покупали средства от похмелья реже — 1,89 млн и 1,99 млн упаковок за 12 месяцев каждого года соответственно.

Средневзвешенная стоимость упаковки таких товаров на начало ноября 2025 года составила 410 рублей. В сравнении с прошлогодними данными цена выросла незначительно — на 1%. Более существенный рост стоимости, почти на треть, произошел годом ранее: с 308 рублей на начало ноября 2023 года до 407 рублей к тому же месяцу 2024 года.

Самым продаваемым средством от симптомов чрезмерного употребления алкоголя в этом году стал «Алка-Зельтцер» от немецкого фармацевтического производителя Bayer. Его действующие вещества — лимонная кислота и гидрокарбонат натрия. За январь—октябрь было продано 450 тысяч упаковок этого препарата на 333 млн рублей, — следует из данных DSM Group. В натуральном выражении лекарство занимает 23% рынка средств от похмелья, а в деньгах — 41%.

В пятерку самых продаваемых средств от похмелья также вошли четыре биологически активные добавки (БАД). При этом три из них, согласно данным DSM Group, производит австрийская Ed. Haas Austria — это шипучие таблетки «Stop похмелье», «Бодрое утро» и «Day after плюс». Если суммировать данные по продажам трех этих средств, они будут сопоставимы с показателями препарата от Bayer: 451 тысяч упаковок, или 23% от общего объема продаж. Еще один БАД из топ-5 под брендом «Витамир алкодетокс» выпускает российская фармкомпания «Квадрат-С», объем продаж — 116 тысяч упаковок, или 6% от доли рынка.

В этом году россияне действительно увеличили траты на средства от похмелья, — свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Согласно им, продажи этой категории средств за девять месяцев 2025 года выросли в денежном выражении на 25%, до 1,12 млрд рублей. Но в количестве упаковок их купили меньше: продажи в натуральном выражении снизились на 1,8%, до 3,46 млн штук. Рост в деньгах Беспалов объясняет тем, что потребители «переключаются со слабоэффективных продуктов на лекарственные препараты, которые обладают более-менее выраженным терапевтическим эффектом» и стоят дороже.
