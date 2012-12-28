39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
В РФ продажи средств от похмелья выросли из-за зумеров и конкуренции на рынке труда
Объем продаж в денежном выражении составил 803 млн рублей и также вырос на 27%.
Уточняется, что показатели продаж этого года выше, чем за любой аналогичный период с 2022 года. Так, за десять месяцев 2022 года россияне купили 1,7 млн упаковок таких лекарств, а в те же месяцы 2023 и 2024 годов — по 1,5 и 1,6 млн упаковок соответственно. Объем продаж в деньгах в изучаемом периоде прошлых трех лет также был ниже: 2022 год — 648 млн рублей, 2023 год — 466 млн рублей, 2024 год — 630 млн рублей.
Продажи в 2025 году уже приблизились к показателям за полный 2022 год, когда в стране купили 2 млн упаковок такой продукции. В 2023–2024 годах россияне покупали средства от похмелья реже — 1,89 млн и 1,99 млн упаковок за 12 месяцев каждого года соответственно.
Средневзвешенная стоимость упаковки таких товаров на начало ноября 2025 года составила 410 рублей. В сравнении с прошлогодними данными цена выросла незначительно — на 1%. Более существенный рост стоимости, почти на треть, произошел годом ранее: с 308 рублей на начало ноября 2023 года до 407 рублей к тому же месяцу 2024 года.
Самым продаваемым средством от симптомов чрезмерного употребления алкоголя в этом году стал «Алка-Зельтцер» от немецкого фармацевтического производителя Bayer. Его действующие вещества — лимонная кислота и гидрокарбонат натрия. За январь—октябрь было продано 450 тысяч упаковок этого препарата на 333 млн рублей, — следует из данных DSM Group. В натуральном выражении лекарство занимает 23% рынка средств от похмелья, а в деньгах — 41%.
В пятерку самых продаваемых средств от похмелья также вошли четыре биологически активные добавки (БАД). При этом три из них, согласно данным DSM Group, производит австрийская Ed. Haas Austria — это шипучие таблетки «Stop похмелье», «Бодрое утро» и «Day after плюс». Если суммировать данные по продажам трех этих средств, они будут сопоставимы с показателями препарата от Bayer: 451 тысяч упаковок, или 23% от общего объема продаж. Еще один БАД из топ-5 под брендом «Витамир алкодетокс» выпускает российская фармкомпания «Квадрат-С», объем продаж — 116 тысяч упаковок, или 6% от доли рынка.
В этом году россияне действительно увеличили траты на средства от похмелья, — свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Согласно им, продажи этой категории средств за девять месяцев 2025 года выросли в денежном выражении на 25%, до 1,12 млрд рублей. Но в количестве упаковок их купили меньше: продажи в натуральном выражении снизились на 1,8%, до 3,46 млн штук. Рост в деньгах Беспалов объясняет тем, что потребители «переключаются со слабоэффективных продуктов на лекарственные препараты, которые обладают более-менее выраженным терапевтическим эффектом» и стоят дороже.
