34
51 минуту назад
В Ростовской области при атаке БПЛА погибли три человека
Минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог.
По его словам, в результате погибли и получили ранения мирные люди.
«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв.м. В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли», — написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения людям.
В результате суммарно из-за атаки ВСУ в Ростовской области три человека погибли и порядка десяти пострадали.
Разлива нефтепродуктов, по данным местных властей, удалось избежать.
Комментарии