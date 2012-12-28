Все новости
В России
34
51 минуту назад

В Ростовской области при атаке БПЛА погибли три человека

Минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью под атакой БПЛА оказались Ростов, Батайск и Таганрог.

По его словам, в результате погибли и получили ранения мирные люди.

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв.м. В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли», — написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения людям.

В результате суммарно из-за атаки ВСУ в Ростовской области три человека погибли и порядка десяти пострадали.

Разлива нефтепродуктов, по данным местных властей, удалось избежать.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

