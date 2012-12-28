В Петербурге напавшему на педагога подростку предъявили обвинения

Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Происшествия
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
Общество
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Общество
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Многодетный отец задолжал по алиментам более трех миллионов рублей
Общество
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Юная липчанка побила два рекорда Липецкой области по плаванию
Спорт
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
Тысяча рублей решила судьбу контракта на ремонт и содержание дорожных знаков в Липецке
Общество
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Читать все
В России
33
34 минуты назад

В Петербурге напавшему на педагога подростку предъявили обвинения

Правоохранители также предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, охраннице школы.

Правоохранители Санкт-Петербурга предъявили обвинение 15-летнему ученику, напавшему на учительницу, а также охраннице школы, — сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по городу на официальном сайте.

«Следователем следственного отдела по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу предъявлены обвинения фигурантам по уголовным делам о происшествии в одной из городских школ», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что школьнику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»). В ходе допроса он частично признал вину, при этом полностью отрицая наличие конфликта с учителем.

Следствие также предъявило обвинение охраннице школы по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), за то, что она проигнорировала сработавшую рамку металлоискателя. Свою вину женщина полностью признала.

В Санкт-Петербурге 15 декабря школьник напал с ножом на учительницу математики, нанеся ей не менее трех ударов. По информации СМИ, подросток пришел перед уроками, чтобы пересдать контрольную работу. Когда учитель отвернулась, он и нанес ей несколько ударов в спину и грудь.

В этот же день муж учительницы Алексей сообщил, что женщина прооперирована и находится в реанимации. Он отметил, что напавший на его супругу ребенок учился не в ее классе — предположительно, она работала с девятиклассником всего лишь четыре месяца, — пишут «Известия».
нападение
дети
учителя
покушение
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить