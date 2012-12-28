39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
В России
33
34 минуты назад
В Петербурге напавшему на педагога подростку предъявили обвинения
Правоохранители также предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, охраннице школы.
«Следователем следственного отдела по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу предъявлены обвинения фигурантам по уголовным делам о происшествии в одной из городских школ», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что школьнику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»). В ходе допроса он частично признал вину, при этом полностью отрицая наличие конфликта с учителем.
Следствие также предъявило обвинение охраннице школы по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), за то, что она проигнорировала сработавшую рамку металлоискателя. Свою вину женщина полностью признала.
В Санкт-Петербурге 15 декабря школьник напал с ножом на учительницу математики, нанеся ей не менее трех ударов. По информации СМИ, подросток пришел перед уроками, чтобы пересдать контрольную работу. Когда учитель отвернулась, он и нанес ей несколько ударов в спину и грудь.
В этот же день муж учительницы Алексей сообщил, что женщина прооперирована и находится в реанимации. Он отметил, что напавший на его супругу ребенок учился не в ее классе — предположительно, она работала с девятиклассником всего лишь четыре месяца, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии