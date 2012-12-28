В реки Кемеровской области за год выпущены миллионы мальков краснокнижных рыб

Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
Ушлый чёрный риелтор оставил Липецк без нескольких квартир
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подростков подозревают в диверсии, нападение на преподавателя и 50 фото новогоднего города
Общество
Директор базы отдыха получил два года условно за утонувшего отдыхающего
Происшествия
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
Происшествия
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
Читать все
Контракт на отлов собак в Липецке снова взяла предприниматель Татьяна Фомина
Общество
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
Общество
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Светофоры на перекрестке Циолковского и Космонавтов заработали
Общество
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
40-летняя липчанка перевела мошенникам через брокерское приложение больше 1,3 миллиона рублей
Происшествия
Квитанции на капремонт для домов со спецсчетом перейдут в цифровой формат с 2026 года
Общество
Читать все
В России
5
6 минут назад

В реки Кемеровской области за год выпущены миллионы мальков краснокнижных рыб

Для восстановления популяции редких рыб в верховья таёжных рек выпущены 100 миллионов мальков, а на ключевых водоёмах области введен многолетний запрет на рыбалку.

В реках Кузбасса Тайдон и Бельсу из-за аномальных погодных условий и активного вылова сократились популяции ценных видов рыбы. Чтобы исправить ситуацию, власти региона запустили комплексную программу по восстановлению водных биоресурсов.

«Основная работа идёт в верховьях рек, расположенных на территории государственных заказников «Салтымаковский» и «Бельсинский». В 2025 году в реки выпущены рекордные 100 миллионов мальков тайменя и хариуса. Эти рыбы занесены в Красную книгу Кузбасса, и их популяцию необходимо восстанавливать искусственно», — сообщает VSE42.Ru.

Чтобы дать молодой рыбе шанс вырасти на реке Тайдон и её притоках до 1 января 2028 года полностью запрещено любительское рыболовство и даже нахождение со снастями. На реке Бельсу аналогичный запрет действует до 1 января 2027 года. Также запрещён проход моторных лодок по акватории заказников.

рыбные запасы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить