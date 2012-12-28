В реки Кемеровской области за год выпущены миллионы мальков краснокнижных рыб

Для восстановления популяции редких рыб в верховья таёжных рек выпущены 100 миллионов мальков, а на ключевых водоёмах области введен многолетний запрет на рыбалку.