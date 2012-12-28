Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
В реки Кемеровской области за год выпущены миллионы мальков краснокнижных рыб
Для восстановления популяции редких рыб в верховья таёжных рек выпущены 100 миллионов мальков, а на ключевых водоёмах области введен многолетний запрет на рыбалку.
«Основная работа идёт в верховьях рек, расположенных на территории государственных заказников «Салтымаковский» и «Бельсинский». В 2025 году в реки выпущены рекордные 100 миллионов мальков тайменя и хариуса. Эти рыбы занесены в Красную книгу Кузбасса, и их популяцию необходимо восстанавливать искусственно», — сообщает VSE42.Ru.
Чтобы дать молодой рыбе шанс вырасти на реке Тайдон и её притоках до 1 января 2028 года полностью запрещено любительское рыболовство и даже нахождение со снастями. На реке Бельсу аналогичный запрет действует до 1 января 2027 года. Также запрещён проход моторных лодок по акватории заказников.
