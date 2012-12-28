Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
В России
52
48 минут назад
В РФ призывают лишить пенсии тунеядцев
Общественный деятель Попов призвал лишить пенсии тунеядцев.
По его словам, тунеядцы не могут иметь право на получение пенсии по достижении соответствующего возраста. Он считает, что такие граждане не внесли ни одного взноса в Социальный фонд РФ и в связи с этим не должны претендовать на выплаты от государства.
Как сказал Попов, в настоящее время в стране отсутствуют подходящие условия для законодательного утверждения предложенной им меры. Внесению поправок должно предшествовать изменение Конституции, которая закрепляет право всех граждан на социальное обеспечение по возрасту. Несмотря на это, общественный деятель выразил уверенность, что в будущем необходимо будет внести изменения в высший нормативный правовой акт РФ.
«Нужно понимать, что эти тунеядцы не вносят вклад в государство и не вправе требовать от него денежного довольствия», — отметил он.
Он также предложил повысить минимальный стаж для получения полной социальной пенсии и разработать программы переподготовки для тех, у кого нет трудового опыта.
