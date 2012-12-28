Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
Ушлый чёрный риелтор оставил Липецк без нескольких квартир
Происшествия
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
В ЕГУ Бунина студент напал на преподавателя
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подростков подозревают в диверсии, нападение на преподавателя и 50 фото новогоднего города
Общество
Директор базы отдыха получил два года условно за утонувшего отдыхающего
Происшествия
Читать все
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
Происшествия
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Происшествия
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Происшествия
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
Светофоры на перекрестке Циолковского и Космонавтов заработали
Общество
41-летнего мужчину спасли из огня пожарные в Усманском районе
Происшествия
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
Общество
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Контракт на отлов собак в Липецке снова взяла предприниматель Татьяна Фомина
Общество
Квитанции на капремонт для домов со спецсчетом перейдут в цифровой формат с 2026 года
Общество
Читать все
В России
52
48 минут назад

В РФ призывают лишить пенсии тунеядцев

Общественный деятель Попов призвал лишить пенсии тунеядцев.

Общественный деятель Вадим Попов заявил, что россиян, которые за всю свою жизнь ни разу не были трудоустроены, следует лишить социальных выплат в старости, — пишет издание «Абзац».

По его словам, тунеядцы не могут иметь право на получение пенсии по достижении соответствующего возраста. Он считает, что такие граждане не внесли ни одного взноса в Социальный фонд РФ и в связи с этим не должны претендовать на выплаты от государства.

Как сказал Попов, в настоящее время в стране отсутствуют подходящие условия для законодательного утверждения предложенной им меры. Внесению поправок должно предшествовать изменение Конституции, которая закрепляет право всех граждан на социальное обеспечение по возрасту. Несмотря на это, общественный деятель выразил уверенность, что в будущем необходимо будет внести изменения в высший нормативный правовой акт РФ.

«Нужно понимать, что эти тунеядцы не вносят вклад в государство и не вправе требовать от него денежного довольствия», — отметил он.

Он также предложил повысить минимальный стаж для получения полной социальной пенсии и разработать программы переподготовки для тех, у кого нет трудового опыта.
пенсии
безработные
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить