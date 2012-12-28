В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников пострадали два человека

В результате ночной атаки беспилотника в Славянском районе Краснодарского края пострадали два человека. Приостановлена работа 21 детского сада и трёх школ в связи с отключением воды, электричества и тепла.