15
7 минут назад
В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников пострадали два человека
В результате ночной атаки беспилотника в Славянском районе Краснодарского края пострадали два человека. Приостановлена работа 21 детского сада и трёх школ в связи с отключением воды, электричества и тепла.
«Сегодня ночью в результате атаки БПЛА в Славянском районе пострадали два человека. Медики оперативно реагировали — земляки госпитализированы в Славянскую ЦРБ», — написал Руденко в Telegram-канале.
По его словам, пострадавших готовят к переводу санавиацией в Краевую клиническую больницу №1 имени С. В. Очаповского.
Также была приостановлена деятельность 21 детского сада и трех школ в связи с отключением воды, электричества и тепла.
Он отметил, что по ступенчатому расписанию работают 5 школ.
В Славянском электротехнологическом техникуме в результате атак БПЛА разрушений и пострадавших на территории техникума нет, отсутствует водоснабжение и отопление. Электроснабжение восстановлено в 6.30. Решается вопрос по организации питания для 123 студентов, проживающих в общежитии.
Выполнение учебного плана в школах и техникуме будет осуществлено за счёт уплотнения учебного графика.
