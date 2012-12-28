Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Свыше 2 млн человек задействованы в дропперстве на территории РФ
Проблема дропперства — использования подставных лиц для обналичивания незаконных денежных средств — приобрела в России катастрофические масштабы.
«По моим данным, более 2 млн человек. Более того, я скажу. Проблема заключается катастрофическая в том, что количество дропов не уменьшается. Я с сомнением отношусь к заявлениям о том, что количество дропов уменьшилось», — сказал Луговой.
При этом, отметил он, 30% всего числа дропов — граждане соседних государств, особенно из Средней Азии.
«Существуют, как говорят, самолетные туры — прилетают люди, открывают в банках счета, передают свои банковские карты и улетают», — добавил депутат.
По словам Лугового, в основном дропами становятся обычные люди, которые «вне здравого смысла» пытаются заработать деньги, — передает ТАСС. Это могут быть и безработные, и студенты, и обычные работники. Он подчеркнул, что дропы — прежде всего «преступный инструмент» в руках организаторов нелегального бизнеса, террористов, экстремистов, наркоторговцев, а также тех, кто занимается финансированием иноагентов, кто обеспечивает незаконные криптооперации.
«Как технологичный враг, он постоянно меняет свои алгоритмы действия для того, чтобы уходить от тех ограничений, которые создает государство и в целом банковская система», — добавил парламентарий. Поэтому, по мнению Лугового, в борьбе с дропами поможет только комплексный подход с участием законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, Росфинмониторинга и Центрального банка РФ.
«Пока мы беседовали, несколько миллионов рублей уже прошли через преступную систему дропов, какие-то из них за наркотики, какие-то из них были украдены у очередной бабушки, а какие-то, на финансирование деятельности иноагентов или иной противоправной деятельности», — резюмировал депутат.
