Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»
Общество
Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет
Происшествия
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»
Происшествия
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
Происшествия
Сегодня в Липецке: венки к Новому году, игра в изобилие, сколько тратить на подарки
Общество
Версия о нарезке шаурмы не спасла: 42-летний житель Сырского получил девять лет за смертельную поножовщину
Происшествия
Перекресток Циолковского и Космонавтов встал из-за второй день неработающих светофоров
Общество
41-летнего мужчину спасли из огня пожарные в Усманском районе
Происшествия
36-летний гастролер из Санкт-Петербурга обокрал липецких водителей на 70 000 рублей
Происшествия
Задушившему 26-летнюю сожительницу Георгию Гобозашвили заочно вынесли приговор — 10 лет строгого режима
Происшествия
Светофоры на перекрестке Циолковского и Космонавтов заработали
Общество
Пьяный водитель «Тойоты Ленд Крузер» угробил 47-летнюю пассажирку и сел на пять лет
Происшествия
В России
55
51 минуту назад

Свыше 2 млн человек задействованы в дропперстве на территории РФ

Проблема дропперства — использования подставных лиц для обналичивания незаконных денежных средств — приобрела в России катастрофические масштабы.

Более 2 млн человек задействованы в дропперстве на территории РФ, количество дропов не уменьшается, — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

«По моим данным, более 2 млн человек. Более того, я скажу. Проблема заключается катастрофическая в том, что количество дропов не уменьшается. Я с сомнением отношусь к заявлениям о том, что количество дропов уменьшилось», — сказал Луговой.

При этом, отметил он, 30% всего числа дропов — граждане соседних государств, особенно из Средней Азии.

«Существуют, как говорят, самолетные туры — прилетают люди, открывают в банках счета, передают свои банковские карты и улетают», — добавил депутат.

По словам Лугового, в основном дропами становятся обычные люди, которые «вне здравого смысла» пытаются заработать деньги, — передает ТАСС. Это могут быть и безработные, и студенты, и обычные работники. Он подчеркнул, что дропы — прежде всего «преступный инструмент» в руках организаторов нелегального бизнеса, террористов, экстремистов, наркоторговцев, а также тех, кто занимается финансированием иноагентов, кто обеспечивает незаконные криптооперации.

«Как технологичный враг, он постоянно меняет свои алгоритмы действия для того, чтобы уходить от тех ограничений, которые создает государство и в целом банковская система», — добавил парламентарий. Поэтому, по мнению Лугового, в борьбе с дропами поможет только комплексный подход с участием законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, Росфинмониторинга и Центрального банка РФ.

«Пока мы беседовали, несколько миллионов рублей уже прошли через преступную систему дропов, какие-то из них за наркотики, какие-то из них были украдены у очередной бабушки, а какие-то, на финансирование деятельности иноагентов или иной противоправной деятельности», — резюмировал депутат.
дропперы
мошенники
