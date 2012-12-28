Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
В Воронежской области обломки беспилотников повредили гараж и ЛЭП
Упавшие обломки украинского БПЛА стали причиной возгорания на линии электропередачи одного из объектов инфраструктуры в Воронежской области.
По предварительной информации, пострадавших нет.
«В результате падения обломков БПЛА поврежден частный гараж, а также произошло возгорание на линии электропередач одного из инфраструктурных объектов. Оно было оперативно ликвидировано», — написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Ранее, 6 декабря, помимо линии электропередачи в регионе дроны повредили окна и фасад школы, несколько частных домов, автомобильную заправочную станцию, малоэтажное здание, машину и еще ряд объектов. В тот день над регионом уничтожили 27 беспилотников. Обошлось без пострадавших, — передает РБК.
