Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»
Общество
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет
Происшествия
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Общество
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Происшествия
Новогодний Липецк в 50 фото
Общество
Молодым липецким семьям будут доплачивать за съем жилья
Общество
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Ушлый чёрный риелтор оставил Липецк без нескольких квартир
Происшествия
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
Директор базы отдыха получил два года условно за утонувшего отдыхающего
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Отбой желтого уровня
Происшествия
Запишись в «Корпорацию дети». Проект НЛМК поможет школьникам определиться с профессией
НЛМК Live
В России
37
33 минуты назад

ФАС раскритиковала новые правила торговли из-за рисков роста цен

Федеральная антимонопольная служба увидела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разработанных Минпромторгом. Об этом говорится в отзыве, направленном в министерство за подписью замруководителя ФАС Тимофея Нижегородцева. В документе, который есть у «Известий», служба раскритиковала большую часть ключевых изменений.

Одно из них — исключение стоимости логистики из 5% вознаграждения, которое поставщики выплачивают торговым сетям, писали «Известия». ФАС же настаивает на исключении этого пункта из новых правил, предупреждая, что под видом оплаты логистики сети смогут требовать любые дополнительные платежи, считают в ведомстве.

«Это приведет к росту издержек поставщиков, транслируемых в цены на продовольственные товары. При этом осуществление постоянного контроля за реальным предназначением различных выплат поставщиков в пользу торговых сетей не представляется возможным», — полагают в службе.
