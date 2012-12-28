24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
ФАС раскритиковала новые правила торговли из-за рисков роста цен
Одно из них — исключение стоимости логистики из 5% вознаграждения, которое поставщики выплачивают торговым сетям, писали «Известия». ФАС же настаивает на исключении этого пункта из новых правил, предупреждая, что под видом оплаты логистики сети смогут требовать любые дополнительные платежи, считают в ведомстве.
«Это приведет к росту издержек поставщиков, транслируемых в цены на продовольственные товары. При этом осуществление постоянного контроля за реальным предназначением различных выплат поставщиков в пользу торговых сетей не представляется возможным», — полагают в службе.
