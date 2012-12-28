24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
В России
37
22 минуты назад
Число принятых в гражданство России лиц сократилось на треть
Число лиц, которых приняли в российское гражданство, сократилось на 30,1% — до 110,8 тыс. Это следует из данных МВД за январь–сентябрь 2025 года, сообщают «Известия».
Такая тенденция объясняется как ужесточением контроля при выдаче паспортов, так и тем, что в 2022–2024 годах многие жители новых субъектов уже получили гражданство. Поэтому в 2025 году эта тенденция стала постепенно замедляться.
Сегодня подход к натурализации стал более избирательным: приоритет смещен с количественного увеличения числа граждан на качественные показатели — безопасность государства, социальная совместимость и лояльность новых граждан, отмечает доцент кафедры частного права ГУУ Владимир Попов. По его словам, предпочтение сейчас отдается временным формам пребывания, когда иностранцы работают в стране ограниченный срок и затем возвращаются на родину.
0
0
0
0
0
Комментарии