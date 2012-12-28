Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»
Общество
Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет
Происшествия
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Замначальника управления Росприроднадзора получил семь лет строгого режима за взятку в 200 тысяч
Происшествия
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Происшествия
«Ниссан Кашкай» улетел в коммунальную раскопку после столкновения с «ВАЗом»
Происшествия
Директор базы отдыха получил два года условно за утонувшего отдыхающего
Происшествия
Водитель «Ниссана» повернул прямо под мчащийся «ВАЗ»
Происшествия
36-летний гастролер из Санкт-Петербурга обокрал липецких водителей на 70 000 рублей
Происшествия
Перекресток Циолковского и Космонавтов встал из-за второй день неработающих светофоров
Общество
Сегодня в Липецке: венки к Новому году, игра в изобилие, сколько тратить на подарки
Общество
41-летнего мужчину спасли из огня пожарные в Усманском районе
Происшествия
Женщина погибла вечером на дороге в Грязинском районе
Происшествия
Читать все
Бизнес
45
17 минут назад

Липчане могут обновить смартфоны к новому году со скидкой

МТС запускает новогоднюю акцию на смартфоны TECNO в своей розничной сети. С 15 декабря 2025 по 31 января 2026 года покупатели устройства с абонементом на связь смогут получить скидку до 5000 рублей. Воспользоваться предложением можно во всех регионах присутствия МТС.

Акция распространяется на популярные модели бренда, такие как TECNO Camon 40, TECNO Camon 40 Pro, TECNO Spark 40C, TECNO Spark 40, TECNO Spark 40 Pro, TECNO Pova 7 Neo и TECNO Spark Go 2.

Размер скидки составляет от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от модели. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно оформить смартфон вместе с одним из тарифов оператора.

Например, TECNO Camon 40 Pro с основной камерой 50 Мп со скидкой в 5000 рублей будет стоить 19990 рублей. Если вы ищете недорогой смартфон, то TECNO Spark Go 2 будет отличным решением: стоимость устройства с учетом скидки обойдется всего в 5990 рублей. Со стоимостью всей продуктовой линейки можно ознакомится на сайте.

«Новый смартфон – всегда актуальный и желанный подарок. В преддверии Нового года многие задаются вопросом: чем порадовать своих близки или себя. Удобно, что можно выбрать технологичное устройство из широкой продуктовой линейки и сразу же подключить связь. А в качестве бонуса получить приятную скидку, которая может достигать четверти стоимости устройства», — комментирует директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.


Подробности акции уточняйте у менеджеров салонов МТС и на сайте.
Сроки проведения акции с 15.12.25 года по 31.01.26 года.

Реклама. ПАО "Мобильные телесистемы"

Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить