Липчане могут обновить смартфоны к новому году со скидкой

МТС запускает новогоднюю акцию на смартфоны TECNO в своей розничной сети. С 15 декабря 2025 по 31 января 2026 года покупатели устройства с абонементом на связь смогут получить скидку до 5000 рублей. Воспользоваться предложением можно во всех регионах присутствия МТС.

Акция распространяется на популярные модели бренда, такие как TECNO Camon 40, TECNO Camon 40 Pro, TECNO Spark 40C, TECNO Spark 40, TECNO Spark 40 Pro, TECNO Pova 7 Neo и TECNO Spark Go 2.

Размер скидки составляет от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от модели. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно оформить смартфон вместе с одним из тарифов оператора.

Например, TECNO Camon 40 Pro с основной камерой 50 Мп со скидкой в 5000 рублей будет стоить 19990 рублей. Если вы ищете недорогой смартфон, то TECNO Spark Go 2 будет отличным решением: стоимость устройства с учетом скидки обойдется всего в 5990 рублей. Со стоимостью всей продуктовой линейки можно ознакомится на сайте.

«Новый смартфон – всегда актуальный и желанный подарок. В преддверии Нового года многие задаются вопросом: чем порадовать своих близки или себя. Удобно, что можно выбрать технологичное устройство из широкой продуктовой линейки и сразу же подключить связь. А в качестве бонуса получить приятную скидку, которая может достигать четверти стоимости устройства», — комментирует директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.





Подробности акции уточняйте у менеджеров салонов МТС и на сайте.

Сроки проведения акции с 15.12.25 года по 31.01.26 года.



Реклама. ПАО "Мобильные телесистемы"