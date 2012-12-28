Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
В Брянской области в ДТП с участием автобуса пострадали 9 детей
В Брянском районе произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей.
Микроавтобус и легковушка Chevrolet столкнулись примерно в 08:50 (совпадает с московским) на 367-м километре трассы М-3 в Брянском районе. Предварительно, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. О погибших не сообщалось.
«В медучреждение для оказания помощи доставлены ехавшие в микроавтобусе десять несовершеннолетних и девять взрослых, а также водители транспортных средств», — говорится в сообщении.
Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.
Как позднее уточнили в прокуратуре, в микроавтобусе на концерт в Брянск ехали воспитанники и сотрудники межпоселенческого культурно-досугового центра Севского района.
