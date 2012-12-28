Все новости
В России
13
6 минут назад

ФАС выдала 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов

Служба провела анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров.

ФАС выявила, что АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Храброво» и АО «Аэропорт Кольцово» взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров,— говорится на сайте ФАС.

По результатам совместной работы ФАС России, Генпрокуратуры России и Минтранса России были установлены аналогичные нарушения в действиях главных операторов аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно‑Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска‑Камчатского, Самары, Тобольска, Челябинска.

Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров.

Однако главные операторы указанных аэропортов взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа, который они установили самостоятельно.

По мнению ФАС России, такие действия содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора. Соответствующую позицию поддерживают Минтранс России и Генпрокуратура России.

В связи с этим служба выдала предупреждения организациям. В случае их неисполнения служба возбудит антимонопольное дело.
