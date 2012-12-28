Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
В России
47
40 минут назад
На Сахалине из-за непогоды закрыли участок федеральной трассы
На отрезке от села Арги-Паги до поворота на село Чайво наблюдается сильная метель, значительно снижающая видимость и создающая угрозу для водителей.
«С 18:00 (10:00 мск) ограничено движение всех видов транспорта на участке автодороги Южно-Сахалинск — Оха с 577 по 722 (село Арги-Паги — отмыкание автодороги дороги на село Чайво)», — говорится в сообщении.
На участке — метель, ограниченная видимость. Приостановлено движение межмуниципальных автобусов по маршрутам Оха — Ноглики, Ноглики — Поронайск.
Синоптики ранее предупреждали о сильной метели с порывами ветра до 30 м/с на территории Охинского и Ногликского муниципальных округов на Сахалине 16-17 декабря. Частично циклон затронет поселок городского типа Тымовское и город Александровск-Сахалинский. Накануне в Южно-Курильском муниципальном округе из-за циклона было нарушено электроснабжение, сотовая и проводная связь, ураганный ветер сорвал со зданий кровлю, повредил фасады.
0
0
0
0
0
Комментарии