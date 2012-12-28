Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
ФАС запросила пояснения у торговых сетей о причинах роста цен на продукты
ФАС России провела анализ средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные категории товаров за период с января по август 2025 года.
Уточняется, что соответствующий запрос ведомство направило в 10 крупнейших федеральных торговых сетей.
ФАС России проанализировала средневзвешенные закупочные и розничные цены на отдельные категории продовольственных товаров в крупнейших федеральных торговых сетях в январе-августе 2025 года. По итогам анализа служба выявила случаи установления высоких средневзвешенных наценок на отдельные продукты питания в ряде сетей.
Ведомство запросило у организаций пояснения о причинах высоких наценок. ФАС России изучит информацию, которую предоставят торговые сети на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции. В случае выявления нарушений служба будет принимать меры антимонопольного реагирования.
Также для сдерживания цен ведомство предложило этим сетям рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств о снижении и последующем ограничении торговых наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров, в том числе с завышенными на данный момент наценками.
ФАС России обратила внимание организаций торговли на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования в отношении социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в том числе в части наценок.
