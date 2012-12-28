Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
Липецкая область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 20-е место
Экономика
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Общество
Читать все
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»
Общество
Новогодний Липецк в 50 фото
Общество
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
На улице Папина забил источник
Общество
«Помогите спасти птиц!»
Общество
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Происшествия
Мэрия ищет желающих взять в концессию уличный стадион в Липецке
Общество
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
В горящей елецкой пятиэтажке пострадал 75-летний мужчина
Происшествия
Читать все
В России
28
24 минуты назад

ФАС запросила пояснения у торговых сетей о причинах роста цен на продукты

ФАС России провела анализ средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные категории товаров за период с января по август 2025 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в десять крупнейших федеральных торговых сетей с целью выяснить причины повышения цен на определённые продукты питания, — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что соответствующий запрос ведомство направило в 10 крупнейших федеральных торговых сетей.

ФАС России проанализировала средневзвешенные закупочные и розничные цены на отдельные категории продовольственных товаров в крупнейших федеральных торговых сетях в январе-августе 2025 года. По итогам анализа служба выявила случаи установления высоких средневзвешенных наценок на отдельные продукты питания в ряде сетей.

Ведомство запросило у организаций пояснения о причинах высоких наценок. ФАС России изучит информацию, которую предоставят торговые сети на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции. В случае выявления нарушений служба будет принимать меры антимонопольного реагирования.

Также для сдерживания цен ведомство предложило этим сетям рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств о снижении и последующем ограничении торговых наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров, в том числе с завышенными на данный момент наценками.

ФАС России обратила внимание организаций торговли на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования в отношении социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в том числе в части наценок.
цены
экономика
продукты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить