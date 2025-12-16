Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
сегодня, 11:30
Синоптик Вильфанд заявил об изменении климата в Москве
В период потепления климата повторяемость «нормальной» погоды уменьшается и увеличивается число экстремальных событий.
По его словам, погодные изменения наиболее заметны зимой. К примеру, за 60 лет в Москве средняя январская температура повысилась на 3,1 градуса: было минус 9,3 градуса, стало минус 6,2 градуса.
В настоящее время климатологи располагают разными сценариями развития ситуации. Все зависит от того, сможет ли человечество противостоять увеличению концентрации парниковых газов в атмосфере. Однако полностью остановить потепление невозможно. Согласно прогнозам, оно будет продолжаться до конца XXIII века.
Хотя изменения климата приводят не только к потеплению: некоторые регионы сталкиваются с волнами холода. Также учащаются периоды с сильными дождями и шквалистым ветром. Ситуацию можно охарактеризовать словами «погода нервничает», заключил синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве 16 декабря прогнозируется ледяной дождь и гололедица, — пишет Lenta.ru.
