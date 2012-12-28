Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
36 минут назад
В теракте в Сиднее погибли граждане РФ
Россияне, постоянно проживающие в Австралии, стали жертвами теракта в Сиднее.
«С глубоким прискорбием восприняли известие о террористическом акте в Сиднее во время празднования Хануки в районе Бондай Бич. Решительно осуждаем варварское нападение экстремистов, в результате которого 15 невинных граждан, в том числе десятилетняя девочка, были убиты, десятки получили ранения. Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва выступает за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его проявлениях и призывает объединить для этого усилия всех стран мира.
14 декабря на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба, в результате которой погибли 16 человек, пострадали 29. По данным полиции, злоумышленниками оказались двое мужчин 50 и 24 лет — отец и сын. Один из нападавших был ликвидирован. Второго мужчину задержали, им оказался житель Сиднея.
С места теракта также изъяли два активированных самодельных взрывных устройства, их обезвредили.
Источник в объединенной контртеррористической группе спецслужб провинции Новый Южный Уэльс заявил, что в автомобиле подозреваемых на пляже Бондай нашли флаг запрещенной в РФ террористической организации ИГ, — передает РИА Новости.
В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.
Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
Также во время теракта в Сиднее погиб переживший холокост русскоговорящий мужчина. Он закрыл собой жену.
Среди погибших в теракте в Сиднее также была дочь русскоговорящих эмигрантов с Украины.
Кроме того, известно, что при теракте в Сиднее пострадала россиянка, ей прострелили руку, — передает RT.
