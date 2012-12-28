Все новости
В России
62
сегодня, 09:59

Россиян предупредили о схеме мошенников с функцией демонстрации экрана телефона

Под предлогом «проверки лояльности», злоумышленники принуждают кандидатов показывать экран устройства, включая личные чаты, настройки конфиденциальности и активное местоположение через картографические сервисы.

Мошенники просят включить демонстрацию экрана на телефоне для получения доступа к информации на нем от лица работодателя или сотрудника службы безопасности под предлогом проверки лояльности или отсутствия связей с конкурентами, — сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там отметили, что есть риски использования функции «демонстрация экрана» в общении с незнакомыми людьми, — передает ТАСС.

В частности, мошенники выдают себя за работодателей или сотрудников службы безопасности.

«Под предлогом «проверки на лояльность» или «подтверждения отсутствия связей с конкурентами» у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать: личные чаты в Telegram, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) или ВКонтакте, настройки конфиденциальности и активные сеансы, местоположение через картографические сервисы (Google Карты, «Яндекс карты»)», — пояснили в управлении.

В МВД отметили, что под видом формальной процедуры злоумышленники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.
