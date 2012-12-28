Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
В России
сегодня, 09:59
Россиян предупредили о схеме мошенников с функцией демонстрации экрана телефона
Под предлогом «проверки лояльности», злоумышленники принуждают кандидатов показывать экран устройства, включая личные чаты, настройки конфиденциальности и активное местоположение через картографические сервисы.
Там отметили, что есть риски использования функции «демонстрация экрана» в общении с незнакомыми людьми, — передает ТАСС.
В частности, мошенники выдают себя за работодателей или сотрудников службы безопасности.
«Под предлогом «проверки на лояльность» или «подтверждения отсутствия связей с конкурентами» у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать: личные чаты в Telegram, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) или ВКонтакте, настройки конфиденциальности и активные сеансы, местоположение через картографические сервисы (Google Карты, «Яндекс карты»)», — пояснили в управлении.
В МВД отметили, что под видом формальной процедуры злоумышленники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.
