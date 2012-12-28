Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
В России
Доходы россиян от предпринимательства рекордно выросли
Доходы населения от предпринимательства в январе-сентябре 2025-го составили 6,7 трлн рублей, сообщают «Известия» исходя из расчетов ВШЭ. Это рекорд как минимум за пять лет. Доходы выросли на 28% по сравнению с прошлым годом.
Также свой вклад внесло импортозамещение, считает гендиректор компании «Рутмарк» Игорь Морозов. Отечественные производители заняли освободившиеся ниши, среди которых одежда, аксессуары, товары для дома, отдыха и путешествий. Кроме того, стремительно растет число самозанятых, сказала профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.
Если условия для бизнеса и самозанятых останутся понятными и прогнозируемыми, а рынок будет нуждаться в гибких форматах занятости, то рост продолжится, полагает Андрей Глушкин из «Деловой России». Однако предпринимательские доходы очень чувствительны к изменениям — стоит снизиться спросу или увеличиться издержкам, как рост может замедлиться, указал эксперт.
Поддержать тенденцию, по его мнению, может стабильный спрос внутри России, развитие логистики и увеличение доверия к российским брендам.
