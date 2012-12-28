Доходы россиян от предпринимательства рекордно выросли

Доходы населения от предпринимательства в январе-сентябре 2025-го составили 6,7 трлн рублей, сообщают «Известия» исходя из расчетов ВШЭ. Это рекорд как минимум за пять лет. Доходы выросли на 28% по сравнению с прошлым годом.

Причина такой динамики в том, что все больше россиян выбирают работу «на себя», сказал член совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин. Кроме того, порог входа в малый бизнес снизился, а благодаря цифровым платформам даже небольшой поток заказов можно превратить в стабильный заработок, добавил он.Также свой вклад внесло импортозамещение, считает гендиректор компании «Рутмарк» Игорь Морозов. Отечественные производители заняли освободившиеся ниши, среди которых одежда, аксессуары, товары для дома, отдыха и путешествий. Кроме того, стремительно растет число самозанятых, сказала профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.Если условия для бизнеса и самозанятых останутся понятными и прогнозируемыми, а рынок будет нуждаться в гибких форматах занятости, то рост продолжится, полагает Андрей Глушкин из «Деловой России». Однако предпринимательские доходы очень чувствительны к изменениям — стоит снизиться спросу или увеличиться издержкам, как рост может замедлиться, указал эксперт.Поддержать тенденцию, по его мнению, может стабильный спрос внутри России, развитие логистики и увеличение доверия к российским брендам.