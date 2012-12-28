Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
В России
77
сегодня, 17:29
Долги по налогам в России достигли рекордных 3,3 трлн
Эксперт Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов связывает рост задолженности с улучшением качества налогового администрирования. Он отметил, что налоговые инспекторы всё более эффективно выявляют и предотвращают попытки уклонения от уплаты налогов.
По словам финансового советника и основателя Rodin.Capital Алексея Родина, бизнесу стало сложнее применять незаконные схемы для снижения налоговых платежей. Это привело к повышению прозрачности работы компаний, уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Кроме того, снижение прибыли компаний также играет свою роль — кредиты стали дороже, а издержки возросли, подчеркнула экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.
На увеличение задолженности также влияет высокая ключевая ставка. Банк России на протяжении полугода удерживал ставку на рекордном уровне в 21%, и только в начале июня начался процесс ее постепенного снижения. Ольга Гогаладзе пояснила, что пени привязаны к ключевой ставке и растут вместе с ней. А при высокой ключевой даже небольшие просрочки могут обернуться серьезными штрафами.
0
0
0
0
0
Комментарии