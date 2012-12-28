Все новости
В России
77
сегодня, 17:29

Долги по налогам в России достигли рекордных 3,3 трлн

Сумма долгов россиян и предприятий перед бюджетом по итогам девяти месяцев 2025 года стала рекордной — 3,26 трлн рублей. Об этом со ссылкой на отчет Росстата «Социально-экономическое положение России» сообщают «Известия». Годом ранее задолженность была почти на 20% меньше — 2,7 трлн. 

Эксперт Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов связывает рост задолженности с улучшением качества налогового администрирования. Он отметил, что налоговые инспекторы всё более эффективно выявляют и предотвращают попытки уклонения от уплаты налогов. 

По словам финансового советника и основателя Rodin.Capital Алексея Родина, бизнесу стало сложнее применять незаконные схемы для снижения налоговых платежей. Это привело к повышению прозрачности работы компаний, уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. 
Кроме того, снижение прибыли компаний также играет свою роль — кредиты стали дороже, а издержки возросли, подчеркнула экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. 

На увеличение задолженности также влияет высокая ключевая ставка. Банк России на протяжении полугода удерживал ставку на рекордном уровне в 21%, и только в начале июня начался процесс ее постепенного снижения. Ольга Гогаладзе пояснила, что пени привязаны к ключевой ставке и растут вместе с ней. А при высокой ключевой даже небольшие просрочки могут обернуться серьезными штрафами. 

налоги
