В России
56 минут назад
В Пермском крае нашли пропавших туристов
Пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае две группы туристов найдены, все живы.
Группы соединились. Их нашли в пяти километрах от туристической базы.
Все живы. Их состояние оценивается удовлетворительное. Сейчас туристы направляются в лагерь.
«Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая [состоит] из шести человек. Они соединились», — пояснили в МЧС.
В следственном управлении СК России по Пермскому краю также подтвердили информацию об обнаружении группы из 13 человек.
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России, установлено местонахождение 13 туристов. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что туристов нашли в 5 км от турбазы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
«Спасатели обнаружили всех туристов в 5 км от турбазы. Людей доставляют на турбазу. По предварительной информации, состояние удовлетворительное», — сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось о двух пропавших у Ослянки группах туристов. Первая состояла из 13 мужчин, вторая — из пяти мужчин и женщины.
