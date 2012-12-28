Все новости
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались
Погода в Липецке
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей
Общество
Липчане пожаловались на нехватку автобусов в утренний час пик на площади Франценюка
Общество
Липецкая область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 20-е место
Экономика
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
Общество
В Липецкой области — потепление
Погода в Липецке
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
Жители 26-го микрорайона попросили у Ольги Митрохиной уличную ёлку — хороводам быть!
Общество
В России
71
56 минут назад

В Пермском крае нашли пропавших туристов

Пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае две группы туристов найдены, все живы.

Обе группы туристов, пропавших у горы Ослянка в Пермском крае, найдены, — передает ТАСС со на главк МЧС по региону.

Группы соединились. Их нашли в пяти километрах от туристической базы.

Все живы. Их состояние оценивается удовлетворительное. Сейчас туристы направляются в лагерь.

«Один человек из группы вернулся, они идут пешком. Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая [состоит] из шести человек. Они соединились», — пояснили в МЧС.

В следственном управлении СК России по Пермскому краю также подтвердили информацию об обнаружении группы из 13 человек.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России, установлено местонахождение 13 туристов. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что туристов нашли в 5 км от турбазы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

«Спасатели обнаружили всех туристов в 5 км от турбазы. Людей доставляют на турбазу. По предварительной информации, состояние удовлетворительное», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось о двух пропавших у Ослянки группах туристов. Первая состояла из 13 мужчин, вторая — из пяти мужчин и женщины.
туристы
поиски
0
0
0
0
0

