Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались
Погода в Липецке
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей
Общество
Липчане пожаловались на нехватку автобусов в утренний час пик на площади Франценюка
Общество
Липецкая область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 20-е место
Экономика
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
Общество
В Липецкой области — потепление
Погода в Липецке
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
Жители 26-го микрорайона попросили у Ольги Митрохиной уличную ёлку — хороводам быть!
Общество
В России
88
сегодня, 15:26
1

Раненая школьником учительница в Петербурге находится в реанимации

По словам очевидцев, внутри учебного заведения произошел серьезный инцидент. По данным следствия, школьник не менее трёх раз ударил ножом свою учительницу математики.

29-летняя учительница математики школы № 191, на которую утром 15 декабря напал ученик 9-го класса, находится в тяжелом состоянии в реанимации Александровской больницы, — передает РБК со ссылкой на «Фонтанку» и заявление родственника девушки.

Отмечается, что пострадавшая получила один удар ножом в спину, после чего школьник еще два раза ударил ее в грудь холодным оружием. После этого учительница оттолкнула нападавшего и выбежала из класса.

По предварительной версии, юноша попытался совершить суицид, — пишет издание. По словам представителей администрации Красногвардейского района, других пострадавших в результате происшествия нет.

Директор школы № 191 Светлана Бабак рассказала, что напавший на учительницу школьник — «средний» ученик, у которого не было больших проблем с учебой. «Общался, играл в шахматы, потому что более замкнутый, более спокойный. Учительница — молодой специалист, работает в школе пятый год, успешный учитель, проблем никаких», — отметила Светлана Бабак.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.

На данный момент известно, что девятиклассник договорился с преподавателем прийти в школу в 07:10, чтобы исправить оценку по контрольной. Когда педагог отвернулась, ее ударили ножом. У пострадавшей резаные раны спины.

После нападения часть детей увели в спортзал.

«Детей развели — кого-то в спортзал, кого-то в актовый. В целом они в шоковом состоянии», — рассказал источник РИАМО.

Рнее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нападения девятиклассника на учительницу математики. Около 7:10 в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил учительницу.

«Причиной инцидента послужило выставление плохой оценки. Учительница была госпитализирована в медучреждение», — заявили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
нападение
школа
дети
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Татьяна
6 минут назад
Ужас, что ученик ходит с ножом в школу,??
Ответить
