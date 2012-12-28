Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Раненая школьником учительница в Петербурге находится в реанимации
По словам очевидцев, внутри учебного заведения произошел серьезный инцидент. По данным следствия, школьник не менее трёх раз ударил ножом свою учительницу математики.
Отмечается, что пострадавшая получила один удар ножом в спину, после чего школьник еще два раза ударил ее в грудь холодным оружием. После этого учительница оттолкнула нападавшего и выбежала из класса.
По предварительной версии, юноша попытался совершить суицид, — пишет издание. По словам представителей администрации Красногвардейского района, других пострадавших в результате происшествия нет.
Директор школы № 191 Светлана Бабак рассказала, что напавший на учительницу школьник — «средний» ученик, у которого не было больших проблем с учебой. «Общался, играл в шахматы, потому что более замкнутый, более спокойный. Учительница — молодой специалист, работает в школе пятый год, успешный учитель, проблем никаких», — отметила Светлана Бабак.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.
На данный момент известно, что девятиклассник договорился с преподавателем прийти в школу в 07:10, чтобы исправить оценку по контрольной. Когда педагог отвернулась, ее ударили ножом. У пострадавшей резаные раны спины.
После нападения часть детей увели в спортзал.
«Детей развели — кого-то в спортзал, кого-то в актовый. В целом они в шоковом состоянии», — рассказал источник РИАМО.
Рнее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нападения девятиклассника на учительницу математики. Около 7:10 в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил учительницу.
«Причиной инцидента послужило выставление плохой оценки. Учительница была госпитализирована в медучреждение», — заявили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
