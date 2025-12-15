Все новости
В России
69
сегодня, 14:28
1

В Союзе потребителей заявили об отказе россиян от дорогих продуктов к Новому году

Россияне все чаще отказываются от покупки дорогостоящих продуктов для новогоднего стола и отдают предпочтение более бюджетным вариантам угощений.

Председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов заявил, что россияне отказываются от покупки дорогих продуктов для новогоднего стола, — пишет «Газета.Ru».

Экономическая ситуация отразилась на подходе россиян к организации новогоднего застолья. В частности, теперь жители стали отказываться от дорогих продуктов и деликатесов, а также в силу санкций перешли на отечественные продукты и напитки, — заявил Койтов.

«Что очевидно — так это то, что реальность, в которой мы живем, стала другой после пандемии, после начала СВО и после экономических санкций. Естественно, все это повлияло на то, как мы празднуем Новый год. Однозначно можно заключить, что потребление перераспределилось в сторону отечественного производителя», — пояснил специалист.

На изменение структуры потребления продуктов на Новый год повлияли также инфляция и общая ситуация в экономике. В частности, граждане стали бережнее относиться к деньгам, стараясь экономить, отметил эксперт. Самым ярким примером он назвал красную икру, отметив, что обычно она считалась традиционным продуктом на новогоднем столе, но сегодня, с учетом стоимости от 10 тыс. рублей за 1 кг, многие от нее начали отказываться.

«Также могут меняться и модификации блюд, смотря на цену продуктов. Если какой-то ингредиент любимого салата резко дорожает, то его просто заменят — от традиции не отошли, и вроде как экономия», — добавил специалист.

Однако, несмотря на такую статистику, ситуацию на продовольственном рынке нельзя назвать катастрофической, — заявил Койтов. Так, он напомнил, что в этом году по сравнению с минувшим «индекс оливье» вырос на 4%, тогда как раньше этот показатель достигал 12%. Это позитивное изменение, связанное с тем, что многие ингредиенты, включая овощи, упали в цене на 10-20%, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили, что после 20 декабря цены на продукты снова вырастут и дойдут до пиковых значений. Как отмечал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод, в этом году потребители отреагировали на рост цен снижением спроса и переходом на более дешевую продукцию. На этом фоне снизилось потребление даже недорогой свинины и птицы. После праздников в январе магазины вряд ли будут откатывать цены назад — они сохранятся на том уровне, до которого вырастут в пиковый период, — подчеркнул экономист.
продукты
цены
экономика
Новый год
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
35 минут назад
Потому что только цены растут, ЖКХ всех задушило,отечественные производители ни при чём,а зарплата как была 3 года назад,так и осталась.
Ответить
